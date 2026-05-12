Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) continúan ganando terreno. Con solo operar desde una cuenta comitente local, cualquier ahorrista puede invertir en compañías como Apple, Google o Nvidia, pero también en sectores más nuevos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la energía renovable. En ese escenario, surge la pregunta: ¿cuáles son hoy las mejores opciones para invertir desde Argentina? Un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) es un instrumento financiero que permite acceder a acciones de empresas que cotizan en el exterior. Su principal atractivo radica en tres factores: Dentro del universo de Cedears, las compañías tecnológicas vinculadas a la revolución de la inteligencia artificial siguen siendo las grandes protagonistas. Entre las que más crecieron en lo que va del año en rendimiento en dólares aparecen: Estas empresas están directamente vinculadas a la producción de chips, semiconductores y procesamiento de datos, sectores que se volvieron centrales con el boom de la inteligencia artificial, el gaming y los centros de datos. Para quienes buscan invertir en empresas que no se pueden desde Argentina, aparecen los Cedears de ETF. Estos instrumentos replican el comportamiento de un conjunto de empresas, lo que permite diversificar la inversión en un solo activo. Uno de los más destacados es SMH (VanEck Semiconductor ETF), que permite invertir en múltiples compañías líderes involucradas en la fabricación de semiconductores, un componente clave de la inteligencia artificial. Además, BYMA incorporó al Mercado de Capitales argentino otros CEDEARs de ETF: El mercado argentino sumó recientemente una nueva camada de CEDEARs que reflejan las grandes tendencias globales. Entre los sectores más destacados aparecen: