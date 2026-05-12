El riesgo país perforó los 500 puntos básicos ayer al caer 3% hasta 496 puntos. La tendencia positiva comenzó con la mejora de la calificación crediticia a la Argentina anunciada por Fitch Ratings la semana pasada y que gatillara nuevas compras de inversores, locales y extranjeros, algo que se extendió en el inicio de esta semana. Las compras diarias del BCRA de dólares aportan lo suyo: ayer fueron u$s 136 millones de y Santiago Bausili ya alcanzó el 76% de la meta de compras prevista para todo 2026. Ya la semana pasada los bonos argentinos habían acumulado subas de 2% mejor que sus pares de emergentes. “Mantenemos nuestra visión positiva ahora con el renovado apoyo de parte de las calificadoras de riesgo que comenzó con Fitch subiendo la calificación de las emisiones nacionales. Además, el responsable de Moody’s mencionó que antes de julio harán una nueva revisión y son tangibles las posibilidades de un upgrade. Nos concentramos principalmente en AL41, que ofrece el potencial de suba más atractivo (rinde 9,43%) entre sus pares”, destacó un informe sobre Renta Fija de Proficio. “La fuerte acción de precios se desarrolla en un contexto de sólido apetito de los mercados emergentes, lo cual quedó bien reflejado en la actividad del mercado primario la semana pasada. La Ciudad de Buenos Aires fijó el precio de su Bono Tango Serie 14 en u$s 500 millones”, señala otro informe de PPI. “Bolivia también regresó a los mercados internacionales por primera vez desde 2022, colocando u$s 1000 millones en bonos a 5 años al 9,75%, mientras que Ecuador también aprovechó el escenario favorable, colocando u$s 1000 millones a un rendimiento promedio del 8,5%”, destaca. Y concluye: “Seguimos inclinándonos por el tramo final de la curva, donde ARGENT41 ofrece, en nuestra opinión, el perfil riesgo y rentabilidad más atractivo dentro del mercado soberano”. Un nuevo informe de Research de Adcap, realizado por Javier Casabal destacó que, “con posteriores mejoras por parte de Moodyʼs y S&P cada vez más probables, creemos que finalmente comenzó el círculo virtuoso que permitirá reabrir los mercados para la Argentina”. En este contexto, esperan que el riesgo país comprima por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, lo que implicaría un potencial de suba de aproximadamente entre 13% y 18% para los bonos soberanos hard dollar. Pone Casabal el ejemplo del Global 2035, tras alcanzar los u$s 77, ve un objetivo de corto plazo cercano a los u$s 79 y un valor razonable más próximo a los u$s 86 hacia fin de año. “Desde la mejora de calificación de Fitch de la semana pasada, el clásico debate del huevo o la gallina en torno a la Argentina parece haberse resuelto finalmente. Durante meses, el mercado exigió una mayor acumulación de reservas. Sin embargo, eso no alcanzaba para comprimir el riesgo país a niveles en los que la administración de Milei estuviera dispuesta a volver a los mercados internacionales, ya que también se requería una mejora en la calificación crediticia. Al mismo tiempo, existía la preocupación opuesta: si la Argentina primero necesitaba demostrar acceso al mercado para lograr mejoras de nota por parte de las calificadoras. La decisión de Fitch rompió efectivamente ese estancamiento”, señala. En ese sentido, a la luz de los hechos, Luis Caputo tomó la decisión correcta al no emitir deuda en 2025 y en lo que va de 2026. Fuentes del equipo económico destacaron días a El Cronista que “desde que los bonos rinden 12,5% anual que los bancos nos vienen diciendo que emitamos deuda y que aprovechemos la ventana de oportunidad. El paso del tiempo nos juega a favor dado que estamos haciendo las cosas correctas. No nos molesta esperar cuando tenemos financiamiento al 6,5 por ciento”. Optimismo renovado.