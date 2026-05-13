Mientras el mercado espera que el INDEC confirme este jueves una desaceleración de la inflación de abril tras el pico de 3,4% registrado en marzo, la consultora Eco Go ya puso el foco en mayo y proyectó una nueva baja del índice. Sebastián Menescaldi, director asociado de la firma, sostuvo que la desaceleración inflacionaria no solo se consolidaría en abril, sino que podría continuar durante los próximos meses, con registros más cercanos al 2%. “Nosotros ya empezamos a medir mayo y estamos previendo que haya también una desaceleración”, afirmó el economista en una entrevista con FM Now. La consultora estima una inflación nacional de 2,5% para abril —en línea con el dato de la Ciudad de Buenos Aires difundido esta semana— y proyecta para mayo un IPC de 2,2%. Según explicó Menescaldi, el principal factor detrás de la nueva desaceleración es el menor ritmo de aumento en alimentos, uno de los rubros de mayor peso dentro del índice general. “En mayo los precios de los alimentos vienen muy tranquilos”, sostuvo. El economista remarcó además que el mes no presenta, por ahora, presiones estacionales relevantes y que los ajustes en transporte tendrían un impacto acotado. “No tenés estacionalmente subas importantes. Hay que ver qué pasa con las naftas”, señaló. Sobre los recientes incrementos en trenes y colectivos, indicó que su efecto sería limitado. “Los trenes no se ajustaban desde 2024, con lo cual el peso del tren dentro del transporte había caído bastante. Entonces no va a tener un gran impacto inflacionario”, explicó. En cuanto a los colectivos, agregó: “Son aumentos de 2%, o sea, no hay gran impacto”. “En ese marco estamos previendo que la inflación se ubique por ahora en torno al 2,2%. Estamos viendo otra desaceleración adicional en mayo”, resumió. Más allá del dato puntual de mayo, Menescaldi consideró que la inflación podría estabilizarse en niveles cercanos al 2% durante buena parte del año. “Probablemente los niveles de inflación se ubiquen en torno al 2% de acá a lo que resta del trimestre también”, afirmó. Según detalló, el escenario base de Eco Go contempla registros en una franja de “2,2% o 2,3%”, con algún componente estacional en julio y agosto, y una eventual perforación del 2% recién hacia el último trimestre. “Si marcha todo ok, podrá seguir bajando para ubicarse por debajo del 2% en el último trimestre del año”, sostuvo. El economista consideró que marzo representó el punto más alto de inflación de esta etapa, luego de una combinación de shocks que afectaron la dinámica de precios durante los últimos meses. “Este año el país tuvo que aceptar dos shocks: un shock petrolero y un shock en el precio de la carne”, explicó. A eso sumó “un ajuste post elecciones de precios regulados que hizo el Gobierno”, lo que, según su visión, llevó la inflación “en torno al 3% desde diciembre hasta marzo”. “Eso parece haber pasado, y abril va a ser el primer mes donde tenés una pequeña baja en el nivel de inflación”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la desaceleración no implica una convergencia rápida hacia niveles mucho más bajos. “Estos niveles de inflación fueron más altos que lo que esperaba el Gobierno inicialmente e implican hacia adelante correcciones más altas. Hay una inercia mayor”, sostuvo. Por eso, estimó que la inflación anual podría terminar “en valores similares a los del año pasado”. Durante la entrevista, Menescaldi también analizó la baja reciente del riesgo país, que perforó los 500 puntos básicos por primera vez en meses, aunque luego volvió a superarlos. Según explicó, el movimiento respondió tanto a un contexto internacional favorable para mercados emergentes como a la mejora en la calificación de la deuda argentina. “Eso implica que puede haber mayor cantidad de demandantes de deuda local por parte de inversores extranjeros”, señaló. No obstante, planteó que el Gobierno necesitará volver gradualmente al mercado voluntario de deuda para enfrentar los vencimientos de 2027. “Me parece importante mostrar que ya hay personas que apuestan por Argentina y por la continuidad política de este modelo económico”, concluyó.