El proceso de reasignación de áreas convencionales que dejó YPF en Santa Cruz sumó un foco de tensión sobre uno de los nuevos operadores. El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (Sipger) pidió al gobierno provincial que revierta tres yacimientos operados por Patagonia Resources, empresa controlada por el Grupo Neuss. El reclamo alcanza a Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky, áreas maduras que habían quedado bajo administración provincial tras la decisión de YPF de desprenderse de activos que ya no formaban parte de su foco estratégico. Luego, fueron transferidas a nuevos operadores para sostener actividad, producción y empleo en el norte santacruceño. Según el gremio, la empresa incumplió los compromisos asumidos en la licitación. El secretario general de Sipger, Rafael Güenchenen, sostuvo que Patagonia Resources no ejecutó los planes de perforación ni los compromisos de mantenimiento de equipos previstos en el pliego de condiciones. El planteo gremial no se limita a la falta de inversión. Sipger también acusa a la operadora de haber vulnerado la paz social por disponer cesantías mientras estaba vigente una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Para el sindicato, esa conducta agravó el conflicto porque se dio en pleno proceso de negociación. El gremio sostiene que la falta de resultados operativos y financieros de la concesionaria impacta directamente en la actividad de las localidades petroleras del norte de Santa Cruz, una zona donde la salida de YPF había encendido alertas por el futuro del empleo y de los servicios asociados a la industria. El gobierno santacruceño ya abrió sumarios administrativos contra Patagonia Resources y la contratista AESA por obstrucción al proceso de conciliación. Según la autoridad de aplicación, el traspaso del personal era una obligación jurídica exigible y no fue cumplida por las compañías involucradas. Patagonia Resources es una firma controlada por el Grupo Neuss, encabezado por Juan y Patricio Neuss, con Gustavo Salerno como CEO. El holding aceleró en el último año su presencia en el sector energético, tanto en petróleo como en electricidad. El grupo quedó bajo mayor visibilidad por su avance sobre activos de generación, transporte y distribución eléctrica. Entre las operaciones que lo pusieron en el radar figuran la hidroeléctrica Alicurá y la transportista Transener, dos activos sensibles dentro del sistema energético nacional. Para la provincia, el caso es igualmente delicado. El recambio posterior a la salida de YPF necesita mostrar que los nuevos operadores pueden sostener inversión, empleo y producción en áreas maduras. El reclamo de Sipger, en cambio, instala la duda sobre la capacidad de ejecución de una de las compañías elegidas para esa transición. De avanzar el pedido de reversión, Santa Cruz deberá definir si los incumplimientos denunciados alcanzan para cancelar la concesión o si abre una instancia de regularización para que la empresa presente un plan de inversión, operación y continuidad laboral.