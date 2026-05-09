Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) son instrumentos financieros que cotizan en el mercado bursátil local y representan acciones o participaciones en fondos de inversión de empresas extranjeras que operan en mercados del exterior. Éstos permiten a cualquier inversor argentino acceder a compañías como Apple, Microsoft, Amazon o Coca-Cola comprando en pesos desde una cuenta comitente local, sin necesidad de abrir una cuenta en el extranjero ni de disponer de dólares propios. Técnicamente, un CEDEAR no es la acción misma, sino un certificado que la representa. Los títulos originales quedan depositados en el exterior, habitualmente en Estados Unidos, mientras que el certificado equivalente cotiza en la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). Un banco emisor autorizado compra acciones de una empresa en el mercado estadounidense y las deposita en una entidad custodio en EE.UU. A cambio, el banco emite certificados equivalentes que pueden ser negociados libremente en BYMA. Cada certificado representa una fracción de esa acción subyacente. También, un inversor puede convertir sus CEDEARs en las acciones originales en el exterior, aunque se trata de un proceso más complejo y menos habitual para el inversor minorista. Para BYMA, existe un programa de market makers o hacedores de mercado que garantiza liquidez para más de 70 de estos activos, asegurando que siempre existan puntas compradoras y vendedoras disponibles durante el horario de operaciones. El ratio de conversión es uno de los conceptos más importantes para entender el funcionamiento de un CEDEAR. Indica cuántos certificados equivalen a una acción de la empresa en el exterior. Por ejemplo, si una acción de Apple cotiza a USD 200 en el NYSE y su ratio es 10, cada CEDEAR equivale a la décima parte de esa acción. El objetivo del ratio es adaptar el precio del activo a la escala del mercado local, haciendo que cada CEDEAR tenga un valor en pesos accesible para el inversor minorista. La CNV puede autorizar cambios en los ratios de conversión, generalmente con el objetivo de facilitar el acceso. Cuando un ratio se ajusta, el valor de los certificados existentes se recalibra automáticamente para que el patrimonio total del inversor no se modifique. El precio de un CEDEAR en pesos está determinado por tres variables simultáneas: El valor en dólares de la acción subyacente en su mercado de origen (NYSE, NASDAQ, etc.). El precio refleja el tipo de cambio implícito (CCL), no el tipo de cambio oficial. La cantidad de CEDEARs que equivalen a una acción determina cuánto vale cada certificado. Como consecuencia, el precio en pesos de un CEDEAR sube cuando la acción sube en EE.UU., cuando el tipo de cambio financiero sube (es decir, cuando el peso se deprecia frente al dólar), o cuando ocurren ambas cosas a la vez, fenómeno que genera una doble cobertura ante la devaluación del peso. Si la empresa subyacente distribuye dividendos entre sus accionistas en el mercado de origen, el inversor que posee CEDEARs también los recibe. Por ejemplo, si Coca-Cola, Microsoft o Johnson & Johnson pagan dividendos en dólares en EE.UU., sus CEDEARs distribuyen ese pago en Argentina. Los dividendos se acreditan automáticamente en la cuenta comitente del inversor. En Argentina, el pago se realiza en pesos al tipo de cambio oficial y la frecuencia de cobro depende de cada empresa: algunas pagan de forma trimestral, otras anualmente y, en casos excepcionales, mensualmente. Para tener derecho al cobro de un dividendo, el CEDEAR debe estar en la cartera del inversor en la fecha de corte (record date) definida por la empresa emisora. El primer paso es abrir una cuenta comitente en un broker o sociedad de bolsa autorizado por la CNV. Existen opciones 100% digitales que permiten gestionar la cuenta desde el celular en pocos minutos. Algunos ejemplos son IOL, Balanz, Bull Market Brokers, Cocos Capital, Criteria e Inviu, entre otros. ¿Qué sigue? Por último, para vender, el proceso es idéntico en sentido inverso: ingresás una orden de venta, el monto en pesos se acredita en tu cuenta comitente y luego podés transferirlo a tu cuenta bancaria. Aunque la compra y venta de CEDEARs se realiza en pesos, el valor de cada certificado está intrínsecamente atado al dólar. Esto significa que, al momento de vender, el inversor recibe pesos que equivalen al precio en dólares de la acción subyacente multiplicado por el tipo de cambio financiero vigente y ajustado por el ratio de conversión. Si la acción subió en dólares, o si el peso se depreció desde el momento de la compra, o si ocurrieron ambas cosas, el inversor obtiene más pesos al vender que los que invirtió originalmente. Esa diferencia, medida contra el tipo de cambio financiero del momento de la venta, se traduce en una ganancia en términos de dólares.