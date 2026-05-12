Bitso, compañía de servicios financieros digitales, está lanzando un nuevo producto más allá de su core de exchange de criptomonedas: la posibilidad de comprar acciones globales desde MXN $20 pesos, sin comisiones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024), apenas el 3% de la población adulta en México reporta tener productos de inversión. En este contexto, la startup mexicana busca responder a esa demanda con una oferta concreta: acceso a más de 5,000 acciones globales y ETFs, de empresas como Apple y Tesla, desde el celular y con el respaldo de un asesor de inversiones. El producto contará con la asesoría en inversiones con respaldo regulatorio, ofrecida a través de The Badger Management House Independiente S.A. de C.V. (TBMHI) y un asesor en inversiones con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En marzo pasado, la fintech argentina Ualá, con casi 3 millones de usuarios en México, lanzó una solución similar en la que permite a sus usuarios invertir montos pequeños en acciones fraccionadas de empresas que cotizan en Estados Unidos como Tesla, Airbnb y Google. Es decir, el neobanco permite invertir en pequeñas partes de acciones y en ETF, también desde MXN $20 pesos. "Por muchos años, poder invertir en las empresas más grandes del mundo era algo reservado para un grupo muy pequeño de personas. Con esta campaña que llamamos “Película de Acciones”, buscamos cambiar esa percepción para que la inversión deje de sentirse lejana o compleja“, señaló Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, en un comunicado. La expansión de Bitso hacia acciones globales representa una reconfiguración de su propuesta de valor como plataforma que ahora concentra más de 5,000 acciones globales y ETFs, junto a más de 200 criptomonedas y stablecoins. Bitso lanza este nuevo producto en un momento en el que ha registrado un crecimiento del 700% en su base de clientes desde sus inicios en 2014, y ha alcanzado más de 10 millones de usuarios en América Latina. El unicornio mexicano, con una valuación de u$s 2.2 mil millones de dólares, presume que sus activos bajo custodia se han quintuplicado, y hoy procesa más del 10% del volumen de las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México, una cifra que habla tanto de escala como de la confianza que el mercado ha depositado en su infraestructura. Para comunicar este momento de transformación, Bitso apostó por la campaña “Película de Acciones”, protagonizada por Eiza González, actriz mexicana de proyección internacional en Hollywood, la cual traduce el lanzamiento del producto en una narrativa visual de escala cinematográfica, producida por Landia, una de las casas productoras más reconocidas de la industria. El concepto parte de un insight preciso: el mayor obstáculo para que más mexicanos inviertan no es económico, sino perceptual. Con una inversión de más de u$s 5 millones de dólares, Bitso impulsa su mayor esfuerzo de promoción de inversión dirigido al público masivo en México, al apostar por una escala y un lenguaje diseñados para conectar con nuevas audiencias y acercarlas, de forma clara y responsable, a invertir en acciones y otros valores de alcance global.