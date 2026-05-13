Luego de los distintos conflictos bélicos globales, China y Estados Unidos vuelven a disputar su influencia en América Latina esta vez a través de la infraestructura digital y los cables submarinos de fibra óptica, un componente clave del poder tecnológico global. En 2025, la región se consolidó como un territorio estratégico, ya que la conectividad, los datos y la geopolítica se entrelazan bajo el océano Pacífico por donde pasan los principales cables que dan internet a los países del mundo. En este caso, el foco está puesto en Chile, que podría convertirse en un eje central del tráfico digital si avanza la propuesta china para instalar un cable submarino directo entre América Latina y Asia. El proyecto, que conectaría territorio chileno con la isla de Hong Kong, plantea una redefinición del mapa de las telecomunicaciones y despierta inquietudes en Washington. Según informó el medio especializado Data Center, el Gobierno chino impulsa una iniciativa conocida extraoficialmente como Chile–China Express, un cable de fibra óptica submarina que busca reducir la distancia tecnológica entre ambos continentes y fortalecer la presencia digital de China en occidente. El cable Chile–China Express, impulsado por la empresa Inchcape/ISS junto a socios vinculados a China, apunta a mejorar la conectividad con Asia, pero avanza con escasa transparencia. La falta de información pública sobre plazos, financiamiento y estructura del consorcio ha encendido alertas en torno a la soberanía digital y la seguridad cibernética en América Latina. Más allá de la velocidad de conexión, el interés radica en tres ejes centrales: En ese sentido, los expertos en seguridad digital advierten que la propuesta china no es solo técnica, sino estratégica. Tener participación directa en un cable intercontinental permitiría a Beijing posicionarse en el corazón de la infraestructura crítica de América Latina, una región históricamente vinculada a Estados Unidos en materia tecnológica. Para Estados Unidos, la expansión de China en cables submarinos es un tema sensible. La preocupación no es solo comercial, sino también de seguridad y soberanía de los datos, especialmente porque la legislación china obliga a las empresas a colaborar con el Estado en asuntos de inteligencia. Este punto generó un debate sobre los posibles riesgos de la vigilancia, el control de la información y la dependencia tecnológica, en un contexto donde los datos se han convertido en un recurso tan valioso como el petróleo en el siglo XX. América Latina, y en particular Chile, queda así en el centro de una pulseada geopolítica silenciosa, donde las decisiones sobre cables de fibra óptica definirán quién controla las rutas digitales del futuro y qué modelo de conectividad dominará la región en las próximas décadas. El conflicto gira en torno a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de la infraestructura digital en América Latina. El proyecto del cable submarino chino busca conectar directamente a Hong Kong con Valparaíso para agilizar el tráfico de datos entre Asia y Sudamérica. Sin embargo, el gobierno estadounidense presiona activamente a Chile para frenar la iniciativa, alertando que la tecnología de empresas chinas representa un riesgo crítico de espionaje, robo de datos confidenciales y vulnerabilidad estratégica para la región. Ante este escenario, Chile se encuentra atrapado en un dilema diplomático y comercial, ya que China es su principal socio económico, pero mantiene lazos históricos de seguridad con Occidente. Para mitigar las tensiones y diversificar sus riesgos, el gobierno chileno priorizó el desarrollo del Cable Humboldt junto a Google, una ruta alternativa que conectará el país con Australia y Nueva Zelanda. Mientras tanto, la concesión del cable chino permanece bajo un estricto escrutinio técnico y político, congelada por las complejas dinámicas del conflicto tecnológico entre ambas superpotencias.