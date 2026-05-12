Carlos Melconian hizo un extenso análisis sobre la situación económica y puntualizó en una variable que es motivo de debate permanentemente en Argentina: el dólar. El expresidente del Banco Nación cuestionó el régimen cambiario actual por no ofrecer “confianza ni una solución definitiva” y advirtió sobre el valor de la divisa. “El tipo de cambio es libre, pero está casi fijado de facto”, sostuvo el economista. Según su visión, este precio fomenta la salida de divisas de la mano de un turismo exterior más barato para los argentinos. “Cada vez que se publica la compra de dólares de personas humanas, [la compra de dólares para turismo] es de un monto que, yo te diría, es entre el 40 y el 50% de lo que compra la gente“, agregó al respecto. En este sentido, Melconian considera que la divisa barata genera un conflicto cuyo “premio consuelo” es evitar una crisis cambiaria inmediata. Y advirtió: “Seguís venteando Vaca Muerta. Son dólares que no quedan en el país y en el sistema”. “Si vos no querés castigar a toda la sociedad con un tipo de cambio más alto, por el motivo que fuere, igualmente esto tiene que estar penado de alguna manera, si vos no querés pagar un costo alternativo”, consideró. Y profundizó: “Algo parecido pasa con la dolarización de portafolio. Entonces, el régimen cambiario todavía no ha llegado a una solución definitiva. Ni en confianza, ni en moneda, ni en el régimen en sí mismo”. Luego, en materia de precios y a propósito del dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires -cerró 2,5% en abril-, Melconian sostuvo que no es motivo de celebración. Luego, explicó que existen dos formas de medir la evolución de los precios en el país. Por un lado, criticó la mirada “ansiosa” que solo sigue el semana a semana o el mes a mes. Para el economista, es necesario observar tendencias mucho más largas y profundas. En ese sentido, sostuvo que la inflación viaja a una “velocidad crucero” desde hace 18 meses y agregó: “Argentina está en un conflicto para el objetivo de un dígito anual. En cuanto a las proyecciones para el cierre del año, Melconian estimó que el dato anual podría ubicarse entre el 25% y el 30%. Sin embargo, advirtió que el número podría escalar rápidamente en otros escenarios. “Si te va mal, 32 anual; si te va mejor, 25 anual”, sentenció.