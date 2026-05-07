Mercado Libre arrancó 2026 con resultados que confirman su estrategia: crecer agresivamente incluso a costa de resignar rentabilidad en el corto plazo. Durante el primer trimestre, la compañía fundada por Marcos Galperin reportó ingresos por u$s 8800 millones, lo que implica un salto del 49% interanual, el ritmo más alto en casi cuatro años. Sin embargo, esa expansión vino acompañada de una caída del 20 por ciento en el resultado operativo, que se ubicó en u$s 611 millones. La compañía explicó que la compresión de márgenes responde a una decisión deliberada de acelerar inversiones en logística, envíos gratis, fintech y tecnología. “Los ingresos operativos disminuyeron 20% interanual ya que optamos por priorizar inversiones de crecimiento a largo plazo por sobre la rentabilidad de corto plazo. Los resultados de estas inversiones nos dan confianza en que estamos tomando los pasos correctos para capturar las oportunidades atractivas que existen en América Latina”, explicó la empresa en un comunicado. “El negocio está creciendo a ritmo de startup”, destacaron desde la empresa, en especial en Brasil, su principal mercado, donde el crecimiento incluso se está acelerando. Fue justo en ese mercado donde el unicornio decidió apostar en 2025 por bajar el umbral de envío gratuito, lo que aumentó la frecuencia de compra y la cantidad de usuarios activos. De hecho, a mediados de marzo, la empresa anunció el desarrollo en el país de su tercer centro de almacenamiento, el más grande hasta el momento, en este caso en Escobar. El proyecto contempló una inversión con Plaza Logística de u$s 115 millones. El anuncio fue parte del plan de inversiones que anunció el unicornio desde Nueva York durante la Argentina Week que contempla el desembolso de u$s 3400 millones durante 2026 y unos 1900 nuevos puestos de trabajo. La firma que cerró 2025 con ingreso de u$s 28.900 millones, cuenta con40 centros logísticos de última milla distribuidos en distintas provincias del país. La Argentina se destacó como uno de los mercados con mejor desempeño. En el negocio de e-commerce, el volumen bruto de ventas (GMV) creció 41% interanual en términos reales (sin efecto tipo de cambio), impulsado principalmente por un aumento del 35% en la cantidad de productos vendidos. El dato no es menor ya que se da en un contexto de un consumo retraído, lo que —según la compañía— refleja la fortaleza de su propuesta frente al comercio físico. Los ingresos netos en commerce en el país fueron de u$s 573 millones, un 21% más comparado a 2025. En el negocio fintech en el país, Mercado Libre destacó que, aunque más del 80% de los adultos en la Argentina tiene cuenta bancaria, el acceso al crédito sigue siendo muy limitado en relación al tamaño de la economía. Esto posiciona a este negocio como uno de los principales motores de crecimiento a futuro. Justamente en la segunda mitad de 2025, Mercado Pago lanzó en el mercado local su tarjeta de crédito y sus ingresos netos alcanzaron u$s 1125 millones, un 24% de crecimiento año contra año. A nivel regional, el negocio fintech mostró un fuerte crecimiento, con 83 millones de usuarios activos mensuales y una expansión del crédito del 87% interanual, lo que refleja el potencial que la compañía busca capturar también en el mercado argentino. En cuanto a los ingresos netos totales, de los u$s 1382 millones que alcanzó la Argentina, u$s 648 contribuyeron a los resultados totales netos de la compañía. Mientras que esa cifra es de u$s 542 millones en Brasil -pese a casi duplicar los ingresos netos de este país- y u$s 217 millones en México.