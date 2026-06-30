El dólar registra una suba en línea con el movimiento observado a nivel global, en un contexto en el que las principales monedas se deprecian frente a la divisa estadounidense.

El peso argentino acompaña esa tendencia internacional, mientras que la salida de Manuel Adorni del Gobierno elimina un factor de volatilidad política que había generado incertidumbre en el mercado.

A pesar del avance del tipo de cambio, por el momento no se observa un traslado significativo a los precios (pass-through), lo que refleja expectativas de inflación aún contenidas.

En este escenario, el mantenimiento del equilibrio fiscal y monetario por parte del Gobierno continúa funcionando como un ancla para las expectativas económicas, contribuyendo a sostener la estabilidad macroeconómica.

El riesgo país sigue en niveles bajos y las acciones no logran acelerar, mientras Wall Street permanece cerca de sus máximos históricos.

Analizamos la macro y las oportunidades de inversión con Maximiliano Tessio, asesor financiero.