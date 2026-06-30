La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento de Donald Trump de eliminar la ciudadanía automática para quienes nacen en suelo estadounidense, asestando un golpe al plan del presidente de reescribir un principio fundamental de la política migratoria del país.

En una decisión de 6 a 3, los jueces anularon la orden ejecutiva de Trump que limitaba la ciudadanía para los hijos nacidos en EE.UU. de padres que no son ciudadanos ni residentes legales permanentes.

El derecho a la ciudadanía para “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., pero Trump había buscado limitarlo en el primer día de su segundo mandato.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte, John Roberts, en la opinión de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.

La decisión del martes confirma un principio jurídico consagrado en la Constitución tras la Guerra Civil estadounidense y prácticamente sin cuestionamientos desde un fallo de la Corte Suprema de hace más de 125 años hasta la intervención de Trump . Tribunales inferiores ya habían suspendido la orden del presidente mientras se analizaba el caso.

El fallo del máximo tribunal es otro rechazo significativo a la agenda de Trump en los últimos meses, después de que anulara el grueso de sus amplios aranceles en febrero .

El lunes, los jueces rechazaron el intento de Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, pero le dieron la razón al presidente en un segundo caso que le otorgará mayor poder para despedir a funcionarios de agencias federales.

La actitud pública de Trump hacia la Corte se agrió desde el fallo sobre los aranceles, pese a que él designó a tres de sus nueve jueces. En reiteradas ocasiones arremetió contra ella y vaticinó que los jueces le propinarían una derrota en materia de ciudadanía por nacimiento.

El presidente calificó la decisión del martes como “una lástima para nuestro país” e instó al Congreso a eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una ley.

“El Congreso debería empezar HOY a trabajar para terminar con la ciudadanía por nacimiento, costosa e injusta para nuestro país”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

La Corte estuvo dividida por un estrecho margen en el caso de la ciudadanía por nacimiento. La jueza Amy Coney Barrett, una conservadora designada por Trump, y los tres jueces liberales del tribunal se sumaron a la opinión mayoritaria de Roberts.

Otro designado por Trump, el juez Brett Kavanaugh, rechazó la idea de que la orden del presidente fuera inconstitucional, pero coincidió con el resultado alcanzado por la Corte sobre la base de un razonamiento jurídico distinto.

El juez Clarence Thomas señaló en un voto en disidencia al que se sumó el juez Neil Gorsuch que la decisión “devalúa” la ciudadanía estadounidense , mientras que el juez Samuel Alito dijo que el fallo era un “grave error” .

Como señal de la importancia del caso para Trump, asistió a los alegatos orales sobre su orden ejecutiva en abril, el primer presidente en ejercicio en observar a los jueces durante los alegatos.

Su administración sostuvo que la interpretación largamente aceptada de la ciudadanía por nacimiento —que casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana— era errónea.

“El Congreso debería empezar HOY a trabajar para terminar con la ciudadanía por nacimiento, costosa e injusta para nuestro país”, respondió Trump a la medida. Fuente: Bloomberg Stefani Reynolds

El núcleo del caso giró en torno a una frase de la Decimocuarta Enmienda que dice que la ciudadanía está garantizada para todos quienes están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. Tradicionalmente, se entendió que la frase se aplicaba a casi todos los nacidos en el país.

Pero el procurador general de EE.UU., John Sauer, argumentó que la frase significa que la enmienda del siglo XIX buscaba conferir la ciudadanía a las personas anteriormente esclavizadas y no a los hijos de titulares de visas o de no ciudadanos que están en el país sin estatus legal.

Afirmó que la interpretación errónea de la cláusula permitió que cientos de miles de personas obtuvieran la nacionalidad estadounidense sin reunir las condiciones para la ciudadanía por nacimiento.

Alito escribió en su disidencia que la interpretación de la ley por parte de la Corte “preserva un poderoso incentivo” para que las personas ingresen o permanezcan en el país de manera ilegal.

Los abogados de los padres que demandaron habían argumentado que adoptar la postura del gobierno daría vuelta por completo una disposición constitucional de larga data .

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, celebró la decisión el martes y dijo que el fallo demuestra que las “acciones vergonzosas” de Trump en relación con la ciudadanía por nacimiento son “claramente ilegales y un ataque a nuestra forma de vida”.