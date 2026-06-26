El ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una decisión crucial este viernes: inyectó pesos en la economía, al no renovar la totalidad de los vencimientos en la licitación del Tesoro, para calmar la suba de tasas de interés. Además, alargó la duración de la deuda hasta 2029.

La Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, adjudicó $ 13,22 billones, tras recibir ofertas por $ 14,93 billones. Se trató de un rollover de 81,26%, en una licitación en la que vencían $ 16,2 billones.

Así, volvió el Punto Anker: menos pesos fueron captados por el Tesoro, lo que generará más liquidez en la plaza cambiaria. El Gobierno espera que se produzca el efecto crowding in: que vayan a financiar al sector privado y que bajen las tasas de interés.

“La liquidez adicional que va a surgir de esta licitación debería ayudar a descomprimir algo la tasa los próximos días”, afirmó Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital.

La caución a un día se había disparado el jueves y viernes, ante la escasez de pesos tras la intervención del BCRA con bonos dólar linked para mantener a raya el precio del dólar.

“La liquidez parece más ajustada que en licitaciones anteriores. Esto se ve reflejado en la suba de la caución, en las curvas en pesos más ofrecidas en los últimos días y que el BCRA redujo significativamente su posición de REPO con el mercado”, agregó el analista.

El instrumento más demandado por el mercado fue la Lecap, que captó $ 4,18 billones a una tasa efectiva mensual de 2,1%. La letra a tasa fija vence el 13 de noviembre de 2026.

En tanto, el bono dual, que tenía duration más larga (hasta 2029), también sedujo al mercado: el Gobierno adjudicó $ 3,77 billones a una tasa Tamar de 9,16% y CER de 6,27 por ciento.

“El Tesoro dio premio en casi todos los instrumentos licitados y logró estirar la duración de la deuda en instrumentos CER, el dual CER / TAMAR y TAMAR”, confió Chodos.

Caputo también colocó u$s 266 millones en el Bonar 2028 y planea emitir el remanente de u$s 100 millones el próximo lunes.

Nuevo equilibrio dólar y tasas

Tras la suba del dólar en junio y las tasas de interés más altas, el equipo económico parece haber encontrado un nuevo equilibrio monetario. El tipo de cambio mayorista trepó 4,9% en lo que va de junio, mientras que la caución a un día tocó el viernes el 27% de TNA, por encima del 20% promedio que registraba en las semanas anteriores.

El jueves fue un día clave: se fijó el precio al que se pagará el bono dólar linked TZV26, que vence el 30 de junio. El BCRA intervino y aspiró pesos de la plaza cambiaria para que no se dispare la divisa estadounidense.

“El Banco Central dijo ”hasta acá, no voy a dejar pasar al dólar de acá“. El mercado lo entendió. Parece que tenemos un nuevo equilibrio en el tipo de cambio. La contracara es que el sistema de pesos estaba más justo”, aseguró Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI.

“La suba del tipo de cambio como el aumento de las tasas de fondeo se ubican hoy en torno a los niveles de principios de año. Es cierto que ambas variables han subido, pero la volatilidad actual está todavía muy lejos de los niveles que vimos durante la segunda mitad de 2025″, comentó, por su parte, Valentín Gómez García, research de Adcap Grupo Financiero.

“Si bien las tasas ajustaron algunos puntos al alza, la parte corta de la curva continúa en niveles reales negativos, lo que mantiene el sesgo expansivo de la política monetaria de los últimos meses. A su vez, las recientes fluctuaciones del tipo de cambio están bastante en línea con lo observado en otros mercados emergentes”, agregó.

“El principal objetivo del Gobierno sigue siendo extender el programa financiero, en la medida de lo posible más allá de las elecciones de 2027″, concluyó Gómez García.

El menú que eligió el mercado

LECAP al 13/11/26 (S13N6) - $ 4,18 billones a 2,10% TEM, 28,32% TIREA.

CER al 29/10/27 (TZXO7) $ 0,47 billones a 6,47% TIREA.

CER al 31/3/28 (TZXM8) $ 0,2 billones a 8,09% TIREA.

CER al 15/12/28 (TZXD8) $ 1,48 billones a 8.41% TIREA.

TAMAR al 30/7/27 (TML27) $ 2,43 billones con un margen de 5,40%.

CER / TAMAR al 14/12/29 (TXMD9) - $ 3,77 billones 9,16% TIREA TAMAR, 6,27% TIREA CER.

Dólar Linked al 31/8/26 (D31G6) – $ 0,57 billones a 6,41% TIREA.

Dólar Linked al 15/12/28 (TZVD8) – $ 0,12 billones a 8.57% TIREA.

Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) – u$s 266 millones a 7,83% TIREA (7,56% TNA).