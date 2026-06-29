Los 3 ETF que le ganaron al S&P 500: cuáles son y cuánto rindieron
Aunque el S&P 500 sigue siendo el índice de referencia para las inversiones de largo plazo, existen ETF que lograron superarlo gracias al impulso del sector tecnológico y la inteligencia artificial. Cuáles son, qué rendimiento acumularon y qué recomiendan hoy los especialistas.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 29 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.