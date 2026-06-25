En esta noticia Tensión geopolítica

Riesgo país

Imaginá que armaste tu cartera de Cedear con cuidado. Tenés Apple, tenés Nvidia, sumaste algún nombre asiático para “estar repartido por el mundo”. Dormís tranquilo: si a una le va mal, las otras compensan. Es la lógica de siempre, la de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y ahora viene la mala noticia: puede que los tengas todos en la misma canasta y ni siquiera lo sepas.

La razón es simple y nadie la mira. Cuando comprás una acción, mirás dónde está la empresa: su país, su sede, su logo. Pero el riesgo de verdad no esta ahí. Vive en otro lado, en dónde fabrica lo que vende, de quién depende para producirlo y a qué países les vende. Y resulta que muchas de las empresas más populares del mundo, aunque parezcan distintas, terminan dependiendo del mismo lugar. Cuando ese lugar tiembla, caen todas juntas, y la diversificación que creías tener se evapora justo cuando más la necesitabas.

El riesgo de verdad no esta en el país de origen. Vive en otro lado, en dónde fabrica lo que vende, de quién depende para producirlo y a qué países les vende.

Tomemos las tres estrellas de cualquier cartera tecnológica: Apple, Nvidia y la taiwanesa TSMC. Apple diseña sus iPhones en California, pero los arma en Asia y depende de un puñado de proveedores concentrados en la misma región. Nvidia, la empresa de los chips de inteligencia artificial, en realidad no fabrica ni un solo chip: se los hace TSMC.

¿Y dónde están las fábricas de TSMC? En Taiwán, una isla que China reclama como propia hace tiempo y que es, hoy, uno de los puntos más calientes del planeta. Compraste tres empresas que parecen distintas, pero las tres dependen, en el fondo, de que Taiwán siga en paz. No diversificaste: triplicaste la misma apuesta. Si mañana hay un conflicto en esa zona, tus tres huevos se rompen al mismo tiempo.

Tensión geopolítica

Esto no es una especulación. Un estudio reciente de MSCI lo midió con datos de la última década, y la conclusión es contundente: las empresas que dependen demasiado de una sola región sufren mucho más cuando hay tensión geopolítica, y lo hacen todas a la vez. Lo más llamativo es que los modelos de riesgo tradicionales, los que usan la mayoría de los asesores, no estaban viendo este riesgo.

Sé honesto con vos mismo sobre la Argentina, porque tener convicción en el país es válido, pero confundir esa convicción con estar protegido no lo es.

El caso más reciente fue en abril de 2025: cuando Trump anunció su paquete de aranceles, en apenas dos días las empresas más concentradas geográficamente se desplomaron muy por encima del resto. Un golpe que casi nadie anticipó, simplemente porque casi nadie estaba mirando del lado correcto.

Riesgo país

Y acá, en Argentina, el problema tiene su propia versión. Está de moda comprar Vista Energy para “jugar a Vaca Muerta”. Es una apuesta legítima y entendible, pero seamos honestos: toda esa apuesta depende de una sola cosa, la Argentina. Un país que, como sabemos por experiencia, cada tanto vuelve a temblar.

En Argentina, el problema tiene su propia versión. Está de moda comprar Vista Energy para “jugar a Vaca Muerta”. Es una apuesta legítima y entendible, pero seamos honestos: toda esa apuesta depende de una sola cosa, la Argentina.

Quien tiene Vista no está diversificado en energía, está concentrado en el riesgo argentino. Y eso está bien, siempre y cuando lo sepa. El problema no es apostar al país; el problema es creerse cubierto cuando en realidad uno está doblando la apuesta.

Hay además un detalle que lo vuelve todo más delicado, y es algo que los argentinos conocemos en carne propia: el mismo estudio encontró que cuando las cosas se complican la caída es fuerte y rápida, pero cuando se calman la recuperación es lenta y nunca devuelve todo lo perdido. La vieja historia de siempre. Se baja por ascensor y se sube por escalera.

¿Qué se puede hacer con todo esto? Nada complicado, en realidad. Antes que nada, mirá tu cartera de nuevo, pero con otros ojos: antes de sumar la cuarta tecnológica, preguntate si te agrega algo nuevo o es más de lo mismo disfrazado, porque tres empresas que dependen del mismo lugar no son diversificación, son una sola apuesta con tres nombres.

Cuando las cosas se complican la caída es fuerte y rápida, pero cuando se calman la recuperación es lenta y nunca devuelve todo lo perdido

Tampoco busques magia: mirar de dónde depende cada empresa no te va a hacer ganar más plata de golpe, sirve para algo distinto y más importante, que es no llevarte un susto enorme el día que el mundo se sacuda.

Y por último, sé honesto con vos mismo sobre la Argentina, porque tener convicción en el país es válido, pero confundir esa convicción con estar protegido no lo es.

Conviene ser claro hasta el final: el estudio de MSCI es nuevo y todavía tiene que probarse más, no es una bola de cristal. Pero apunta a algo que ya no podemos ignorar, y es que el mundo se volvió impredecible otra vez mientras nosotros seguimos armando carteras como si lo único que importara fuera el nombre de la empresa.

Así que la próxima vez que mires la tuya, no te preguntes solo qué tenés. Preguntate de qué depende todo eso que tenés. La respuesta, muchas veces, es más incómoda de lo que parece.