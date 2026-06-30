La renuncia de Manuel Adorni, tras las denuncias por corrupción que envuelven al ex Jefe de Gabinete de Javier Milei, sacudió el tablero político y abrió un interrogante en el circulo rojo: la política se movió, ¿pero qué pasa con los sectores asfixiados de la economía? ¿Qué puede aportar la era Diego Santilli?

Para distintos analistas consultados, el diagnóstico es unánime: los cambios de nombres pueden oxigenar el clima político de corto plazo, pero son estériles si no vienen acompañados de un giro en la política orientada a la economía real .

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