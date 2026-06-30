El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el martes 30 de junio estará marcado por una intensificación de las lluvias en varias regiones del país, acompañadas de tormentas eléctricas y abundante nubosidad.

Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en la movilidad en algunas zonas.

Qué provincias se verán afectadas por las tormentas

El reporte del SMN informó que durante el martes 30 ingresarán nubes negras a las provincias del norte argentino.

Se espera que las lluvias se prolonguen a lo largo del martes y miércoles con fuerte actividad eléctrica. Incluso, podría caer granizo junto con las fuertes ráfagas de viento.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Las localidades bajo alerta roja son:

Misiones : Posadas, Apóstoles, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú, Berardo de Irigoyen.

Corrientes : Empedrado, Ituzaingó, Paso de los Libres.

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña.

Formosa: Pirané, Clorinda, Las Lomitas.

Cómo protegerse de las posibles tormentas eléctricas

Debido al aumento de la actividad eléctrica previsto para este martes, las autoridades recomiendan:

Buscar refugio seguro durante tormentas.

No permanecer en espacios abiertos cuando haya rayos o truenos.

Evitar ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas.

Suspender actividades deportivas al aire libre durante episodios de tormenta.

Revisar y asegurar techos, antenas y estructuras vulnerables a fuertes vientos.

Adelantar labores de limpieza en canales y bajantes para prevenir inundaciones.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires el resto de la semana?

El SMN publicó el pronóstico extendido del clima para la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles arrancará la mañana con una baja temperatura de 4° para dar paso a una tarde levemente nublada.

El jueves y viernes ingresará una ola de frío polar al país que llevará la mínima 2° y dará paso a una tarde soleada. El fin de semana mantendrá máximas de 13° sin probabilidad de lluvias.