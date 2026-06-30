Tecnovax, la empresa argentina que desarrolla vacunas y productos farmacéuticos para la industria veterinaria, invertirá en una nueva planta industrial en Mercedes, provincia de Buenos Aires, para ampliar su capacidad productiva. El proyecto será financiado con parte de los u$s 5 millones que obtuvo a través de una emisión de Obligaciones Negociables (ON).

La nueva instalación se construirá dentro del predio donde la compañía ya opera una planta de 2800 metros cuadrados. Allí funciona una unidad utilizada para realizar ensayos de vacunas destinadas, entre otros mercados, a la industria chilena del salmón.

La inversión forma parte del plan de expansión que la empresa lleva adelante para incrementar su capacidad biofarmacéutica y acompañar el crecimiento de sus exportaciones. Además de la nueva planta, parte de los recursos se utilizará para refinanciar pasivos financieros de corto plazo.

Según explicó Diego La Torre, gerente general de la compañía, l a inversión busca acompañar una nueva etapa de crecimiento de la empresa, apoyada en el desarrollo de nuevos productos y la expansión comercial hacia nuevos mercados .

Con sede productiva también en la ciudad de Buenos Aires y oficinas comerciales, centro de distribución y laboratorio de investigación y desarrollo en San Fernando, Tecnovax fabrica vacunas y otros productos para sanidad animal y viene trabajando para ampliar su presencia en el exterior.

“Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados” , explicó La Torre.

Según el ejecutivo, el interés de los inversores reflejó el reconocimiento al historial de cumplimiento de Tecnovax, que durante los últimos años cumplió con todos sus compromisos financieros.

La empresa ya había recurrido al mercado de capitales en 2023, cuando realizó su primera emisión de ON, y volvió a hacerlo este año para financiar la nueva etapa de inversiones.