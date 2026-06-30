La marca Motorola no es un nombre usual en el ámbito del sonido, pero con su nuevo parlante portátil Moto Sound Flow parece decidida a llamar la atención. Este cilindro compacto, cubierto en tela, con acabados premium y una base de carga incluida, representa el debut formal de la marca en el segmento de audio portátil y se caracteriza por su practicidad, combinación de tecnologías y calidad de sonido.

Lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja es la construcción. El Sound Flow pesa 581 gramos y se aprecia denso, sólido, sin la sensación de plástico hueco de otros parlantes de la misma categoría. Su revestimiento de tela no acumula suciedad fácilmente y los controles táctiles de la parte superior tienen una respuesta precisa. Es un objeto que, simplemente, se ve y se siente bien hecho. Viene disponible en dos colores: un beige cálido y un negro carbón.

En la caja se incluyen el parlante, la base de carga circular (donde basta con apoyarlo para que empiece a cargar), un cable USB-C y el manual de usuario. La certificación IP67 garantiza resistencia al polvo y al agua, por lo que no hay problema si se lo deja cerca de la pileta o se lo agarra con las manos mojadas.

El factor Bose

El Moto Sound Flow tiene un pequeño logo que llama la atención: “Sound by Bose”. Esta apelación a un nombre tradicional del mundo del sonido funciona como una promesa de un sonido agradable y nos generó expectativas.

El sistema de sonido incluye un woofer de 20 W dedicado a las frecuencias medias/bajas, un tweeter de 10 W para los agudos y dos radiadores pasivos que agregan cuerpo al sonido. La potencia total es de 30 W RMS, lo que le permite llenar con facilidad ambientes de tamaño mediano.

En uso cotidiano, el Sound Flow suena bien de modo individual: cálido, redondo y sin estridencias. No es el parlante más “nítido” si se hace una escucha analítica, pero tampoco se lo propone: lo suyo es entregar un sonido agradable, que no cansa en sesiones largas.

Lo que sí se vuelve notable es el salto de calidad cuando se conectan dos unidades en modo estéreo: ahí la claridad, el detalle, el dinamismo y la separación de instrumentos mejoran significativamente. Para quien escucha música en casa con frecuencia, la opción de comprar una segunda unidad para hacer un combo estéreo es una inversión que tiene mucho sentido.

En cuanto al perfil de sonido del modo estéreo, los graves tienen presencia y profundidad sin solaparse con los medios. Las voces suenan claras y los instrumentos separados. Hay algo de distorsión perceptible al llegar al volumen máximo, lo cual es esperable en un parlante de este tamaño y potencia, pero para uso doméstico normal eso no representa un inconveniente: 30 W son más que suficientes para una habitación amplia sin tener que forzar el equipo.

Asimismo, el Motorola Sound Flow aprovecha su diseño cilíndrico para dispersar el sonido de forma omnidireccional, es decir, en todas las direcciones. Esto significa que suena bien casi sin importar desde dónde se lo escuche en la habitación, algo muy práctico.

Wi-Fi marca la diferencia

Muchos parlantes portátiles solo ofrecen Bluetooth. El Moto Sound Flow va más lejos: también incluye Wi-Fi 5 (el protocolo 802.11ac), lo que abre un mundo de posibilidades para el uso en el hogar.

¿Qué significa esto en la práctica? Que se puede conectar el parlante a la red doméstica y reproducir música directamente desde servicios como Spotify (mediante Spotify Connect), YouTube Music u otras plataformas de streaming, sin necesidad de tener el celular activo ni cerca. Además, es compatible con AirPlay (el sistema de transmisión de audio de Apple) y con Google Cast, lo que lo hace igualmente funcional para usuarios de iPhone y de Android.

Y la diferencia entre Wi-Fi y Bluetooth en términos de calidad de audio es real. Bluetooth es una tecnología que comprime el audio para transmitirlo de forma inalámbrica, mientras que Wi-Fi permite enviar el audio sin comprimir, en formatos como FLAC, ALAC o WAV (lo que suele llamarse audio “lossless” o sin pérdida). El resultado es que, cuando se usa la conexión Wi-Fi, el sonido es más fiel a la grabación original. Bluetooth, no obstante, sigue disponible para cuando se quiere conectar de forma rápida y simple, sin depender de la red doméstica.

La app, una de las grandes sorpresas

La aplicación oficial del Moto Sound Flow, disponible tanto para Android como para iOS, es uno de los puntos que más distinguen a este parlante. La configuración inicial es sencilla y guiada, y desde ahí se accede a un panel de control completo.

La función más práctica del día a día es el ecualizador integrado. La aplicación ofrece presets (configuraciones predefinidas) para distintos momentos: Música, Podcast y Realce de bajos.

Pero donde realmente brilla es en la opción Personalizar, que permite ajustar manualmente los niveles de graves, medios y agudos según el gusto de cada uno. La crítica que se le puede hacer es que un ecualizador de 5 bandas —en lugar del de 3 bandas actual— permitiría ajustes más precisos para quienes quieran afinar el sonido con mayor detalle.

Además del ecualizador, desde la app se puede gestionar la configuración de Wi-Fi y Google Cast, activar el modo “No molestar” para que el parlante no emita sonidos de notificación mientras reproduce música, y acceder a las funciones UWB que se explican a continuación.

UWB: la tecnología que hace que el sonido te siga

Una de las características más innovadoras del Moto Sound Flow es su compatibilidad con UWB, siglas en inglés de Ultra Wideband o “banda ultraancha”. Se trata de una tecnología de posicionamiento preciso que permite al parlante saber exactamente dónde está el celular en el espacio, con una precisión de entre 5 y 10 centímetros.

Esto habilita tres funciones interesantes. La primera es la Detección de proximidad (Quick Switch): cuando uno se acerca al parlante con un celular compatible, la reproducción de audio o una llamada en curso se transfiere automáticamente al parlante, sin tocar ningún botón. La segunda, Room Shift, funciona con dos parlantes: cuando uno se mueve por el hogar, el audio pasa solo al parlante más cercano. La tercera es Dynamic Stereo, que con dos unidades conectadas ajusta los canales izquierdo y derecho de forma dinámica según dónde se esté parado.

Vale aclarar que estas funciones requieren un celular compatible con UWB, tecnología que está presente en modelos recientes de iPhone y en algunos teléfonos Android de gama alta. Pero incluso sin UWB, el parlante funciona sin restricciones: el UWB es una capa de inteligencia adicional, no una condición para disfrutar del producto.

Batería, micrófonos y otros detalles

La autonomía es un punto fuerte del Sound Flow. Su batería de 6.000 mAh promete hasta 12 horas de reproducción continua. La base de carga circular que viene incluida permite dejarlo siempre listo sin tener que pensar en cables: simplemente se apoya y carga solo. También cuenta con un puerto USB-C integrado para cargarlo de la forma tradicional cuando se lo lleva a otro lugar.

Para llamadas o videoconferencias, el parlante incorpora cuatro micrófonos con reducción de ruido ambiente, lo que garantiza que la voz se escuche clara incluso en entornos con algo de ruido de fondo.

Un detalle de diseño que vale mencionar: los controles son completamente táctiles y están ubicados en la parte superior del parlante. Visualmente funcionan bien y mantienen la estética limpia del producto, pero para uso en exteriores o con las manos mojadas, unos botones físicos tradicionales podrían resultar más prácticos.

¿Vale la pena el Moto Sound Flow?

El Moto Sound Flow tiene un precio de $ 399.999 en la tienda oficial de Motorola Argentina, en junio de 2026. Es un número que lo ubica por encima de opciones más básicas del mercado, pero por debajo de varias propuestas de alta gama (y también es más accesible que muchos modelos de la propia Bose).

La propuesta de valor es clara: si se busca un parlante portátil para usar principalmente en casa, con Wi-Fi para el streaming de mejor calidad, una app de control intuitiva, sonido cálido y la posibilidad de escalar a un sistema estéreo comprando una segunda unidad, el Sound Flow es una de las opciones más completas en su segmento. De hecho, diríamos que en modo individual es un parlante correcto, pero en formato dual la experiencia se eleva mucho.

Para quien busca un parlante solo para llevar a la playa o al parque y no necesita Wi-Fi ni ecualizador personalizable, hay alternativas más económicas. Pero para quien quiere un producto que funcione igual de bien en el living que en el escritorio, con inteligencia añadida y calidad de audio que supera lo esperado para su tamaño, el Moto Sound Flow cumple lo que promete.

Ficha técnica: Moto Sound Flow