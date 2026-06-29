El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, analizó la reciente suba del tipo de cambio y proyectó nuevos incrementos para los próximos meses, en medio de la baja del riesgo país.

El dólar mayorista subió de $ 1389,5 el 22 de mayo a $ 1471 el jueves pasado. En la misma tendencia, el oficial también trepó y se ubica a $ 1495 este lunes en el comienzo de la semana.

En junio, la divisa acumula una suba de 4,5%, mientras la inflación proyectada para el mes es del 1,8%.

“Un dólar más alto alivia la iliquidez de los sectores exportadores, pero hasta el momento al campo no se le mueve un pelo”, advirtió Di Stefano en el último informe publicado en su sitio web.

El analista explicó que la cosecha de soja alcanzó las 51,5 millones de toneladas, pero solo se vendieron con precio 11,8 millones. En maíz, de 68 millones de toneladas proyectadas, se colocaron 22,3 millones con precio fijado.

Por ende, Di Stefano calculó que faltan liquidar unos u$s 33.900 millones entre ambos cultivos y consideró que una suba adicional del tipo de cambio podría destrabar esas ventas pendientes.

El Gurú del Blue explicó por qué subió el dólar y le puso nuevo precio: “Lo esperamos en...”

“La soja vale $ 482.000 la tonelada, mientras que el maíz $ 270.000 la tonelada, una suba adicional del dólar acompañada por una leve suba de los granos, nos podría dejar con precios por encima de los $ 500.000 la soja y $ 300.000 el maíz, esto sería un gran incentivo para que los productores liquiden. Eso ocurrirá con un dólar mucho más alto que el actual. Lo esperamos en $ 1.500 o algo más “, aseguró Di Stefano.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) también empuja la cotización al alza. Di Stefano precisó que la entidad lleva compradas más de u$s 11.000 millones y que necesitará sumar otros u$s 6.000 millones en el segundo semestre.

Para el analista, esa estrategia demuestra que “el Banco Central no se siente incómodo con esta cotización” actual del tipo de cambio mayorista.

Los dólares financieros acompañan la tendencia. El MEP cerró en $ 1.499,83 y, según el informe, al superar los $ 1.500 “activará más compras” por parte de los inversores.

Las otras razones detrás de la suba del dólar, según Di Stefano

Di Stefano sumó otros factores de demanda: la compra de pasajes por el Mundial, donde “se triplicaron” las ventas, y la adquisición estatal de dólares para pagar barcos regasificadores.

También mencionó que los importadores “que estaban durmiendo la siesta” comenzaron a salir a comprar divisas para cubrirse ante la suba reciente.

El Banco Central, además, opera en el mercado de futuros. El informe señaló que el interés abierto llegó a u$s 3.800 millones, con un incremento de u$s 1.000 millones en el mes.

La tasa efectiva implícita del dólar futuro promedia el 24,9% anual, por lo que Di Stefano remarcó que “no hay espacio para hacer carry trade” con esos rendimientos actuales.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Sobre las proyecciones de mercado, el informe calculó una inflación a un año del 20,9% anual, equivalente a un promedio del 1,6% mensual. En paralelo, la devaluación proyectada se ubica en 23,3% anual, un promedio mensual del 1,75%.

De este modo, Di Stefano advirtió que el tipo de cambio podría correr por encima de los precios.