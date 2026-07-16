Wall Street deja afuera a las “siete magníficas” tecnológicas: qué es el “S&P 493” y por qué mirarlo es fundamental para invertir
El ahorrista que compra CEDEARs atados al S&P 500 cree que diversifica su riesgo, pero en realidad un tercio de su cartera depende de solo siete gigantes. El auge de un “índice fantasma” que revela la verdadera salud de las empresas y por qué Goldman Sachs y Morgan Stanley lo miran de cerca.
Argentina ganó la semifinal con Inglaterra. Familias que buscan completar el álbum y negocios que viven un boom reflejan el impacto en actividad de la pasión futbolera. La economía albiceleste no para de crecer