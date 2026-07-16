El triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra no solo le dio a la Selección argentina el pase a una nueva final del Mundial. También garantizó un nuevo salto en los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ya tiene asegurados al menos u$s 45,5 millones por su participación en la Copa del Mundo y todavía puede elevar más esa cifra si el país llega a levantar el trofeo el próximo domingo.

La clasificación para la final del equipo de Lionel Scaloni confirma otra campaña histórica y, más allá de la gloria deportiva, el recorrido en los Estados Unidos, México y Canadá 2026 se traduce en ingresos récord para la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y en un premio millonario.

La Copa del Mundo 2026 reparte un total de u$s 871 millones entre las 48 selecciones participantes, el mayor monto de la historia del torneo. De ese total, u$s 655 millones corresponden a premios por rendimiento deportivo, mientras que el resto se distribuye entre pagos por clasificación y aportes para la preparación de las delegaciones.

Cuánto ganó con la Semifinal

Con la victoria frente a Inglaterra, la Argentina escaló de tener asegurados los u$s 39,5 millones correspondientes al cuarto puesto y pasó a garantizarse un ingreso mínimo de u$s 45,5 millones. La cifra surge de sumar los u$s 33 millones que la FIFA entrega al subcampeón, los u$s 10 millones que reciben todas las selecciones por participar del torneo y otros u$s 2,5 millones destinados a la preparación de la delegación.

Si el domingo conquista el bicampeonato, la AFA elevará ese ingreso hasta u$s 62,5 millones, ya que el campeón percibe u$s 50 millones por rendimiento deportivo, además de los pagos por clasificación y preparación.

En otras palabras, el título representa un ingreso adicional de u$s 17 millones respecto del premio reservado para el subcampeón.

Cómo se reparte el dinero

Pero ese dinero no termina íntegramente en manos de los futbolistas. Suele creerse que la FIFA paga directamente a los jugadores pero el mecanismo funciona de otra manera.

“La FIFA nunca les paga a los jugadores. El dinero ingresa a la asociación de cada país y después cada federación establece cómo repartirlo de acuerdo con los compromisos asumidos con el plantel”, explicó a El Cronista Carlos Maidana, especialista en marketing deportivo.

El experto remarcó además que los futbolistas no perciben un salario por vestir la camiseta de la Selección.

“Los jugadores no cobran un sueldo por integrar la Selección argentina. Lo que reciben son premios por objetivos deportivos, que se negocian antes o durante la competencia y dependen del rendimiento del equipo”, sostuvo.

Según Maidana, tampoco existe un modelo uniforme entre las distintas federaciones.

Cada asociación lo reparte

“Cada asociación negocia de manera distinta. Algunas acuerdan un porcentaje del premio que paga la FIFA y otras fijan bonos por cada instancia alcanzada. Son acuerdos privados que rara vez se hacen públicos”, afirmó.

La AFA no informó cuál será el esquema de premios correspondiente al Mundial 2026. Por eso, el monto que finalmente cobrará cada futbolista dependerá del entendimiento alcanzado entre la dirigencia y los referentes del plantel.

No obstante, la experiencia de otros mundiales muestra que una parte importante del dinero recibido por la federación suele distribuirse entre jugadores y cuerpo técnico. En Inglaterra, por ejemplo, la Football Association acordó repartir aproximadamente la mitad del premio económico entre el plantel y el cuerpo técnico.

Un negocio más grande

El dinero que entrega la FIFA representa apenas una parte del negocio. Una nueva final mundialista fortalece el valor comercial de la Selección argentina y de la marca AFA, mejora su capacidad para negociar contratos de patrocinio, potencia la venta de licencias y merchandising y eleva el atractivo para disputar amistosos internacionales una vez terminado el torneo.

“El éxito deportivo tiene un efecto que va mucho más allá del premio económico. Una selección que llega a las instancias decisivas incrementa el valor de su marca y genera nuevas oportunidades comerciales para la federación”, destacó Maidana.

Con la clasificación a la final ya consumada, la AFA tiene asegurado un ingreso récord y el plantel espera una recompensa que crecerá aún más si Argentina logra defender el título conseguido en Qatar 2022. El próximo domingo no sólo estará en juego una nueva estrella: también u$s 17 millones adicionales para las arcas del fútbol argentino.