Cómo se ganó 25% en dólares en un semestre y qué recomienda el mercado hoy para lo que viene
El comportamiento corporativo e institucional se desmarcó por completo del ahorrista minorista, quien “mantuvo su histórico sesgo a favor del dólar”. Los resultados fueron aleccionadores, pero ¿marcan el camino a seguir?
Tras un primer semestre en el que Wall Street alcanzó nuevos máximos, algunas compañías quedaron rezagadas pese a mantener balances sólidos. Qué acciones lideraron las ganancias y cuáles aparecen como las principales candidatas a recuperar terreno en la segunda mitad del año.