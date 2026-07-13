Después de más de un año en el que prácticamente cualquier empresa vinculada con la inteligencia artificial se beneficiaba del entusiasmo de los inversores, la dinámica de Wall Street comenzó a cambiar y con ella, la elección de Cedear.

La corrección registrada en las últimas semanas y la mayor dispersión entre compañías marcan, según la consultora Riskia, el inicio de una nueva etapa en la que ya no alcanza con estar expuesto al sector tecnológico: ahora será necesario elegir con mayor precisión qué empresas justifican sus valuaciones y cuáles todavía ofrecen recorrido.

En su informe de contexto de julio, la firma sostiene que el mercado dejó atrás la lógica de comprar indiscriminadamente inteligencia artificial y empezó a diferenciar entre compañías respaldadas por fundamentos sólidos y aquellas cuya cotización todavía depende principalmente de expectativas.

En ese contexto, identifica cuatro acciones, todas disponibles a través de Cedear, que considera las mejores alternativas para seguir apostando por la revolución de la IA.

Se terminó la etapa de comprar todo

Riskia advierte que el sector tecnológico es el principal motor de crecimiento de la economía global, pero considera que las valuaciones ya no evolucionarán de forma homogénea.

Tras el fuerte rally impulsado por la inteligencia artificial, el Nasdaq continúa negociándose con una diferencia cercana al 10% respecto de su media móvil de 200 ruedas, por lo que la consultora considera prematuro incrementar exposición mediante índices tecnológicos o ETFs apalancados.

En cambio, propone un enfoque mucho más selectivo basado en compañías cuyos negocios mantienen un crecimiento estructural y cuyas valuaciones lucen más razonables luego de la reciente corrección.

Microsoft: calidad y valuación equilibradas

Dentro de ese universo, Microsoft continúa ocupando un lugar destacado.

Riskia mantiene su recomendación sobre la compañía porque considera que todavía ofrece una combinación atractiva entre calidad de negocio y valuación razonable, aunque reconoce que el margen de seguridad es menor al observado durante el mes anterior.

La tesis se apoya en que Microsoft es uno de los principales beneficiarios del ciclo de inversión en inteligencia artificial gracias al crecimiento de Azure y la integración de IA generativa en su ecosistema de productos.

Meta: otra apuesta estructural

La segunda recomendación es Meta Platforms.

Al igual que Microsoft, la compañía continúa figurando entre las principales sugerencias de la consultora por mantener fundamentos sólidos en un contexto en el que muchas tecnológicas todavía negocian con múltiplos exigentes.

Según Riskia, ambas empresas combinan negocios de alta calidad con valuaciones relativamente razonables frente al resto del sector tecnológico.

Nvidia: la mejor empresa de la revolución de la IA

La incorporación más relevante del informe es Nvidia.

Para Riskia, la empresa dejó hace tiempo de ser simplemente un fabricante de placas gráficas y se convirtió en la infraestructura sobre la que se está construyendo la inteligencia artificial.

La consultora destaca que sus procesadores son esenciales para entrenar y ejecutar modelos de IA, abasteciendo a gigantes como Microsoft, Amazon, Meta, Google y Oracle.

Además, sostiene que la próxima etapa del desarrollo de la inteligencia artificial estará impulsada por la expansión de la inferencia, los agentes autónomos, la robótica y la construcción de nuevos centros de datos, tendencias que seguirán demandando una enorme capacidad de procesamiento.

Desde el punto de vista fundamental, Riskia calcula un “Fair Value” de u$s 283,38 para la acción, por encima de la cotización considerada en el informe, lo que implica que todavía observa potencial de apreciación para el largo plazo.

Al mismo tiempo, remarca que la reciente baja responde más a una normalización de las expectativas tras el fuerte rally que a un deterioro del negocio.

Incluso señala que las inversiones anunciadas por Microsoft, Meta, Amazon, Oracle y otros operadores de centros de datos continúan creciendo, reforzando la demanda estructural de infraestructura para inteligencia artificial.

Oracle: la apuesta menos evidente

La cuarta compañía seleccionada es Oracle.

Riskia considera que el mercado continúa castigando excesivamente a la empresa pese al fuerte crecimiento de su negocio de nube e inteligencia artificial.

Por ese motivo la incorpora entre sus principales recomendaciones para julio, al entender que sus fundamentos no están siendo plenamente reconocidos por los inversores, demasiado concentrados en la evolución de corto plazo de otras grandes tecnológicas.

Las tecnológicas que siguen bajo observación

Más allá de sus cuatro favoritas, la consultora mantiene en su radar otras compañías de alta calidad que podrían recuperar protagonismo si Wall Street vuelve a priorizar la generación de beneficios por encima de las expectativas.

Entre ellas menciona a SAP, Salesforce y VeriSign, empresas que considera bien posicionadas para beneficiarse de un eventual cambio en las preferencias de los inversores.

El cambio de estrategia

La principal conclusión del estudio es que la inteligencia artificial sigue como la gran tendencia estructural del mercado, pero la forma de invertir cambió.

“Ya no alcanza con pertenecer al sector”, resume la consultora. A partir de ahora, sostiene, será necesario identificar qué compañías realmente justifican su precio y cuáles ofrecen una oportunidad genuina de creación de valor, en un mercado donde los fundamentos vuelven a ganar protagonismo frente al entusiasmo que dominó gran parte del último año.