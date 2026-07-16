Gracias a los CEDEAR, es posible acceder desde Argentina a compañías líderes de Wall Street sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. En algunos casos, con alrededor de $ 20.000 alcanza para incorporar a la cartera empresas con negocios consolidados, perspectivas de crecimiento y valuaciones que, según el consenso del mercado, todavía ofrecen margen para seguir subiendo.

Esa combinación permite diversificar una cartera dolarizada con exposición a sectores que concentran buena parte de la atención de los inversores internacionales, como la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios financieros digitales y la industria de los semiconductores.

Alphabet: el negocio que sigue encontrando nuevos motores de crecimiento

Alphabet continúa entre las compañías favoritas de los analistas. El consenso del mercado mantiene una recomendación de “Compra fuerte” y estima un potencial de suba superior al 16%, tras un avance cercano al 12,4% en lo que va de 2026.

Detrás de esa visión aparece un negocio que sigue ampliando sus fuentes de ingresos. Si bien la publicidad continúa siendo el principal motor de rentabilidad a través de productos como Google, YouTube, Android, Chrome y Google Play , el crecimiento de Google Cloud comenzó a ganar protagonismo dentro de la estrategia de la compañía.

La división de computación en la nube ocupa el tercer lugar a nivel mundial, detrás de Amazon Web Services y Microsoft Azure, y muchos analistas consideran que todavía tiene un amplio margen de expansión a medida que las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial.

A ese escenario se suman proyectos de largo plazo como Waymo, la unidad de vehículos autónomos, y una posición financiera que le permite invertir con agresividad sin comprometer su balance.

Para los inversores argentinos, el CEDEAR puede adquirirse por alrededor de $ 9.915 , uno de los valores más accesibles para ganar exposición a uno de los gigantes tecnológicos de Wall Street.

Nu Holdings: una caída que muchos analistas interpretan como una oportunidad

No todas las recomendaciones del mercado llegan después de una fuerte suba. En algunos casos, aparecen cuando una acción atraviesa una corrección.

Ese es el caso de Nu Holdings, cuya cotización retrocede alrededor del 14,2% en lo que va del año. Sin embargo, lejos de modificar la visión de los analistas, el consenso mantiene una recomendación de “Compra” y proyecta un potencial de apreciación superior al 29%.

El argumento detrás de esa expectativa está en los resultados del negocio. Durante el último trimestre, la fintech registró ingresos por casi u$s 5.000 millones, mientras que las ganancias alcanzaron un récord de u$s 870 millones, un 40% más que un año atrás.

La baja reciente responde, principalmente, al aumento del riesgo crediticio y a la mayor exposición de la compañía a economías como Brasil, México y Colombia, mercados que suelen incorporar una dosis adicional de volatilidad. Sin embargo, el mercado entiende que esos factores no modifican la historia de crecimiento de largo plazo del mayor banco digital de América Latina.

El CEDEAR puede comprarse por alrededor de $ 10.785 , lo que lo convierte en una de las alternativas más accesibles para quienes buscan exposición al sector financiero regional.

SMH: una forma de apostar por la industria que impulsa la inteligencia artificial

En lugar de apostar por una sola compañía, VanEck Semiconductor ETF (SMH) reúne a 25 de los principales fabricantes de semiconductores del mundo, un sector considerado clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos eléctricos y la computación de alto rendimiento.

Dentro del fondo aparecen nombres como Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology y Broadcom, empresas que concentran buena parte de las inversiones globales vinculadas al desarrollo de chips.

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El fuerte crecimiento de esa industria se reflejó en el desempeño del ETF, que acumula una ganancia superior al 100% en los últimos doce meses y avanzó más de 60% durante el último semestre. Aunque en el último mes corrigió cerca de un 9%, muchos inversores consideran que ese tipo de movimientos forma parte de la volatilidad habitual de un sector que continúa mostrando perspectivas de expansión.