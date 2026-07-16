Cedear: las 3 acciones de Wall Street con potencial de suba de hasta 29% que se consiguen por $ 20.000
Desde Google hasta el banco digital más grande de América Latina y un ETF que reúne a los principales fabricantes de chips para inteligencia artificial, estas son tres alternativas que hoy pueden comprarse con menos de $ 20.000.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 16 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.