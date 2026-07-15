La inteligencia artificial se mantiene como uno de los principales motores del mercado, pero ya no alcanza para explicar o basar toda la estrategia en ese eje.

Allaria, top 1 en Cedear según el ranking ByMA, propone una cartera más equilibrada para el segundo semestre, con exposición a tecnología, consumo, energía, salud y financieras, además de tres modelos distintos según el perfil de riesgo del inversor.

Después de dos años en los que las grandes tecnológicas estadounidenses dominaron prácticamente todos los rankings de rentabilidad, la conclusión de Allaria es que la inteligencia artificial continúa como un pilar de cualquier cartera internacional, pero el contexto actual exige una mayor diversificación sectorial para aprovechar nuevas oportunidades y reducir el riesgo de concentración.

La estrategia mantiene una fuerte exposición a compañías vinculadas al crecimiento, aunque incorpora sectores que hasta hace algunos meses tenían un papel que podría llamarse secundario.

En lugar de construir una cartera dependiente exclusivamente de las “Magnificent Seven”, el broker distribuye sus recomendaciones entre tecnología, consumo, salud, energía, telecomunicaciones y servicios financieros.

La nueva distribución de la cartera

La asignación sectorial refleja esa búsqueda de equilibrio.

Tecnología: 30%

Consumo discrecional: 30%

Financieras: 10%

Salud: 10%

Telecomunicaciones: 10%

Energía: 10%

La lectura es que la tecnología se mantiene como el principal motor del crecimiento, pero el broker considera que el segundo semestre podría favorecer un mercado más amplio, donde otros sectores vuelvan a ganar protagonismo.

Los Cedear elegidos

Dentro de esa estrategia, Allaria selecciona diez compañías que representan distintas tendencias estructurales de la economía global.

En tecnología aparecen Nvidia, principal referente de la infraestructura para inteligencia artificial; Oracle, que busca consolidarse como uno de los grandes jugadores del negocio de centros de datos e IA corporativa; y Globant, como apuesta al desarrollo de software y transformación digital.

En consumo discrecional la elección recae sobre Mercado Libre, Tesla y Trip.com. La primera ces una de las principales historias de crecimiento de América Latina gracias a la expansión simultánea del comercio electrónico y los servicios financieros digitales.

Tesla mantiene exposición al negocio de vehículos eléctricos y robótica, mientras que Trip.com permite capturar la recuperación del turismo internacional.

La cartera también incorpora Nu Holdings, una de las mayores fintech de la región, como representante del sector financiero; Petrobras para ganar exposición al negocio energético; Intuitive Surgical, líder mundial en cirugía robótica, dentro del segmento de salud; y T-Mobile, como apuesta al crecimiento sostenido de las telecomunicaciones en Estados Unidos.

Tecnología sí, pero con menos concentración

Más allá de los nombres, el mensaje del informe apunta a la construcción de cartera.

La presencia simultánea de energía, salud, telecomunicaciones y financieras parecería reflejar que el broker busca disminuir la dependencia exclusiva de las compañías vinculadas a inteligencia artificial, pero sin abandonar la principal tendencia estructural del mercado.

El enfoque también responde al comportamiento reciente de Wall Street, donde comenzaron a observarse rotaciones hacia sectores que habían quedado rezagados mientras las valuaciones de algunas grandes tecnológicas alcanzaban niveles históricamente elevados.

Tres carteras para tres perfiles distintos

Uno de los principales aportes del relevamiento es que no propone una única estrategia, sino tres modelos cuantitativos según el objetivo del inversor.

La primera cartera está orientada al momentum, es decir, compañías con mayor fortaleza relativa y tendencia positiva.

Allí aparecen nombres como Apple, Nvidia, ServiceNow, Atlassian, Sea, Occidental Petroleum y el ETF de Brasil (EWZ), buscando maximizar el potencial de apreciación aun aceptando una mayor volatilidad.

La segunda estrategia prioriza la mínima volatilidad. Incluye empresas defensivas como Abbott Laboratories, BP, CVS Health, Shell, Procter & Gamble, McDonald’s y Target, apuntando a preservar capital en escenarios de mayor incertidumbre.

Por último, Allaria presenta una cartera enfocada en el máximo rendimiento por dividendos ajustado por riesgo, integrada por compañías como Verizon, Altria, Goldman Sachs, Itaú, TotalEnergies y U.S. Bancorp, pensada para quienes buscan generar ingresos periódicos sin resignar diversificación.

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El informe también ofrece una fotografía del mercado local de Cedear.

Entre los activos con mayor volumen negociado aparecen Micron, Palantir, Vista Energy, AMD, Oracle, Nu Holdings, Microsoft, QQQ, MicroStrategy, Mercado Libre, Meta, Nvidia e IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock.

La presencia de compañías vinculadas a inteligencia artificial convive con activos ligados a energía y criptomonedas, lo que expone un interés creciente por estrategias de mayor crecimiento potencial en la plaza local.