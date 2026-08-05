Los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) permiten invertir desde la Argentina en activos del exterior sin comprar directamente la acción en su mercado de origen. Cuando la empresa representada declara un dividendo, el tenedor del certificado puede recibir la parte que le corresponde de esa distribución.

Pero en ese cobro aparece una de las dudas más comunes entre quienes están empezando a invertir: si una compañía anuncia un dividendo de USD 1 por acción, ¿cada Cedear también paga USD 1? No necesariamente: el importe depende del ratio de conversión y de los descuentos aplicables.

El monto anunciado por la empresa suele corresponder a cada acción original. Como la relación entre esa acción y el Cedear está determinada por un ratio de conversión, primero hay que calcular qué proporción del dividendo corresponde a cada certificado.

Luego se aplican las retenciones, las comisiones y los cargos que puedan corresponder. También pueden variar la moneda de acreditación y el tiempo que tarda el dinero en aparecer en la cuenta comitente.

Del dividendo de la acción al pago del Cedear: cómo se hace la cuenta

Conocer ese circuito permite calcular el cobro con mayor precisión y evitar el error de confundir el dividendo de una acción con el importe que recibirá cada Cedear. Veámoslo en detalle.

Cuando la empresa extranjera anuncia un dividendo, el importe está expresado por cada acción original. Para trasladar ese pago al Cedear hay que aplicar el ratio de conversión del instrumento .

Ese ratio indica qué cantidad de Cedears representa una acción. Si la relación es de 10 a 1, por ejemplo, hacen falta 10 certificados para alcanzar el equivalente económico a una acción original.

Por lo tanto, si la compañía anuncia un dividendo bruto de USD 1 por acción, esos 10 Cedears representan en conjunto ese dólar. Cada certificado tendría derecho, antes de descuentos, a USD 0,10.

La cuenta es: Dividendo bruto teórico por Cedear = dividendo bruto por acción original ÷ cantidad de Cedears que representan una acción.

Esta fórmula sirve cuando el ratio está expresado como una determinada cantidad de Cedears por cada acción. El inversor debe verificar cómo está presentada la relación en el instrumento concreto, porque no todos los programas tienen el mismo ratio.

Además, el resultado de esa cuenta todavía no es el monto que finalmente llegará a la cuenta. Al dividendo proporcional pueden aplicarse retenciones impositivas, comisiones y otros cargos vinculados con el procesamiento del pago.

Qué tiene que pasar para tener derecho al dividendo

El proceso empieza con el anuncio oficial de la empresa. Allí se informan el importe bruto por acción y las fechas relevantes de la distribución.

Una de ellas es la fecha ex dividendo que funciona como referencia para determinar qué inversores tienen derecho al próximo pago.

No debe confundirse con la fecha de pago de la empresa. Tampoco con el momento en que el dinero aparece en la cuenta comitente.

Son tres instancias distintas

Fecha ex dividendo: determina qué posiciones tienen derecho a participar de la distribución.

Fecha de pago: es el día informado por la compañía para realizar el desembolso.

Fecha de acreditación: es el momento en que el importe neto aparece en la cuenta del inversor.

La acreditación local no necesariamente se produce el mismo día en que paga la empresa extranjera. El dinero todavía debe atravesar el circuito de custodia, liquidación y procesamiento del intermediario.

Por eso, antes de comprar un Cedear con la intención de participar de un dividendo, conviene revisar el calendario oficial y las condiciones operativas del broker. No debe asumirse que alcanza con comprar el certificado el mismo día de alguna de esas fechas.

Cómo es el circuito del dividendo de un Cedear, paso a paso

Una vez que se conoce el dividendo bruto proporcional, comienza un proceso que involucra a la empresa extranjera, a las entidades que intervienen en la custodia del activo y al broker en el que el inversor tiene abierta su cuenta.

El recorrido puede resumirse en siete pasos:

La empresa declara el dividendo. La compañía anuncia cuánto distribuirá por cada acción original y publica las fechas correspondientes al evento. Se determina quién tiene derecho al cobro. Para eso se toma como referencia la fecha ex dividendo, que permite establecer qué posiciones participan de la próxima distribución. El pago se ajusta según el ratio. El dividendo anunciado por acción se transforma en el importe proporcional que corresponde a cada Cedear. Se aplican las retenciones impositivas. Estos descuentos pueden variar según el país de origen del activo, la estructura del instrumento y el tratamiento fiscal aplicable. Se descuentan las comisiones y los cargos. En el circuito pueden intervenir costos de Caja de Valores y del broker. Para conocerlos hay que revisar los tarifarios vigentes. El broker procesa el pago. El inversor no tiene que presentar una solicitud ni iniciar un trámite para recibir un dividendo en efectivo que corresponda a su posición. El monto neto aparece en la cuenta comitente. La acreditación se realiza según la moneda y la modalidad operativa informadas por el intermediario.

Por qué el monto final es menor que el dividendo anunciado

El dividendo anunciado por la compañía es un importe bruto por acción original. El monto que recibe quien tiene Cedears puede ser menor por distintos motivos.

Ratio

Si hacen falta 10 Cedears para representar una acción, el dividendo de esa acción se distribuye proporcionalmente entre los 10 certificados.

Retenciones impositivas

No existe un porcentaje que pueda aplicarse de manera automática a todos los Cedears. El descuento efectivo puede depender del país de origen del activo, de su estructura y del circuito utilizado para procesar el pago.

Comisiones de Caja de Valores y cargos del broker

Como esos costos pueden cambiar, deben consultarse en los tarifarios vigentes y no conviene estimarlos a partir de un porcentaje general.

La cuenta final puede expresarse así: Monto neto estimado = dividendo bruto proporcional − retenciones − comisiones y cargos aplicables.

En caso de que el intermediario realice una conversión a pesos, ese proceso puede ocurrir durante o después de la liquidación, según la modalidad utilizada por el broker.

El error más común es multiplicar la cantidad de Cedears por el dividendo anunciado por la empresa. Esa cuenta ignora el ratio y supone que cada certificado equivale a una acción completa.

¿El dividendo del Cedear llega en dólares o en pesos?

No hay una modalidad única para todos los intermediarios. Algunos brokers pueden acreditar el pago en dólares, mientras que otros pueden convertirlo o liquidarlo en pesos.

La moneda no debe deducirse únicamente a partir del Cedear comprado. Depende del circuito operativo informado por la ALyC, es decir, la sociedad de Bolsa a través de la cual opera el inversor.

Para conocer la modalidad aplicable hay que consultar el centro de ayuda, el tarifario o las condiciones operativas del broker. Las fuentes disponibles no permiten afirmar que todos los intermediarios utilizan el mismo mecanismo.

Cuánto tarda en acreditarse el dividendo

La fecha de pago anunciada por la empresa extranjera no necesariamente coincide con la fecha en que el dinero aparece en la cuenta comitente.

InvertirOnline, por ejemplo, informa un plazo estimado de entre 72 y 96 horas hábiles para la acreditación de dividendos de Cedears. Se trata de una referencia operativa publicada por ese broker, no de una garantía aplicable a todo el mercado.

El plazo puede variar según el procesamiento del evento y el circuito utilizado por cada intermediario.

Por eso, si la empresa ya pagó y el saldo todavía no aparece, primero hay que revisar la fecha oficial del evento y el plazo informado por el broker antes de concluir que existe un problema.