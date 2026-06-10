Mes a mes, los Cedears se consolidan una de las principales herramientas utilizadas para acceder a empresas internacionales desde el mercado local. Y aunque la atención suele concentrarse en gigantes como Apple, Microsoft o Nvidia, el ranking de mayores rendimientos de mayo mostró un grupo de protagonistas diferente.

Según datos difundidos por Aurum Valores, Virgin Galactic encabezó la lista de los Cedears con mejor desempeño del último mes, con una suba de 62,8%.

Detrás se ubicaron Marvell Technology (+62,7%) y Snowflake (+60,6%), completando un podio dominado por compañías vinculadas a la innovación tecnológica .

Más atrás aparecieron Blackberry (+41,6%), Micron Technology (+30,5%), Palo Alto Networks (+30%), Cisco Systems (+28,6%), Xerox (+27,7%), Ford Motor (+26,3%) e Intel (+25,6%).

Los Cedears que más subieron en mayo: listado completo

El ranking elaborado por Aurum Valores quedó conformado de la siguiente manera:

Empresa Variación mensual Virgin Galactic 62,80% Marvell Technology 62,70% Snowflake 60,60% Blackberry 41,60% Micron Technology 30,50% Palo Alto Networks 30,00% Cisco Systems 28,60% Xerox 27,70% Ford Motor 26,30% Intel 25,60%

Si bien las compañías pertenecen a industrias diferentes, el listado refleja una fuerte presencia de empresas vinculadas a tecnología, infraestructura digital y procesamiento de datos.

Tecnología, el denominador común del ranking

Más allá del liderazgo de Virgin Galactic, cuya actividad está ligada al turismo espacial y suele registrar movimientos más volátiles que otras compañías , gran parte de las empresas participan de sectores que hoy concentran buena parte de las apuestas de Wall Street.

Marvell Technology e Intel están vinculadas a la industria de semiconductores, clave para el desarrollo de inteligencia artificial, centros de datos y computación avanzada.

Micron Technology, por su parte, es uno de los principales fabricantes de memorias utilizadas en servidores, sistemas de almacenamiento y aplicaciones de IA.

Snowflake se especializa en almacenamiento y análisis de datos en la nube, mientras que Palo Alto Networks es una de las compañías más relevantes del sector de ciberseguridad, un segmento que ganó protagonismo a medida que las empresas aceleran sus procesos de digitalización.

Cisco Systems completa el grupo tecnológico con foco en infraestructura de redes y conectividad, dos elementos fundamentales para sostener el crecimiento del tráfico de datos y las aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Por qué la inteligencia artificial sigue marcando el ritmo

Durante los últimos dos años, la inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales motores de los mercados internacionales.

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg

La necesidad de mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos impulsó la demanda de chips, infraestructura tecnológica y servicios asociados , beneficiando a empresas que participan en distintos eslabones de esa cadena de valor.

En ese contexto, m uchas compañías vinculadas directa o indirectamente a la IA continúan captando la atención de los inversores , especialmente cuando presentan resultados financieros o perspectivas de crecimiento superiores a las esperadas por el mercado.

Qué tener en cuenta antes de mirar el rendimiento

Aunque los rankings de rendimiento suelen despertar interés entre los inversores, los especialistas insisten con que una fuerte suba en un período determinado no garantiza que la tendencia vaya a repetirse en el futuro .

Factores como la valuación de una empresa, sus resultados financieros, las perspectivas de crecimiento de su negocio y el contexto económico global pueden influir de manera significativa sobre el comportamiento de una acción.

Por eso, al analizar un Cedear, resulta importante mirar más allá de la variación de corto plazo y evaluar si el activo se ajusta al horizonte de inversión y al perfil de riesgo de cada persona.

Además, la disponibilidad específica de determinados Cedears puede variar con el tiempo según los listados vigentes del mercado argentino.