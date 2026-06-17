El inversor que redefinió la riqueza dice que cualquiera puede hacer lo mismo: así funciona el interés compuesto
Durante décadas, Warren Buffett convirtió una idea matemática sencilla en uno de los pilares de su estrategia de inversión. Cómo funciona el interés compuesto, por qué el tiempo es su principal aliado y qué es clave para los ahorristas.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 17 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.