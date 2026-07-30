La pirámide de las inversiones: cómo construir una cartera equilibrada según el riesgo
No todos los activos cumplen la misma función dentro de una cartera. Cómo ordenan los especialistas las inversiones según su nivel de riesgo y por qué una buena diversificación puede ayudar a proteger el capital.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 30 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.