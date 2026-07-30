Los precios del crudo registraron una sesión volátil el jueves, con un leve descenso tras las alzas iniciales. Los inversores analizan las conversaciones entre Omán e Irán sobre el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada entre Washington y Teherán.

Los futuros del Brent, referencia internacional bajaban 36 centavos, un 0,4%, a u$s 90,38 el barril, tras tocar un pico de u$s 93,31. El WTI, referencia estadounidense, cedía 72 centavos, un 0,85%, a u$s 83,74, luego de alcanzar un máximo de u$s 85,94.

Señales de avance diplomático

Omán y Teherán mantienen conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, un gesto que los analistas leen con cautela pero también con cierto optimismo respecto al futuro del paso marítimo clave.

“El hecho de que Omán esté manteniendo conversaciones con Irán podría sugerir que se están logrando avances en la reapertura del estrecho de Ormuz”, afirmó Hamad Hussain, de Capital Economics. Las conversaciones continúan, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales.

Las tensiones militares no ceden

Las tensiones siguen latentes pese a los gestos diplomáticos entre las partes. Estados Unidos anunció que atacó decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tras el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

“Hasta que el paso seguro por el estrecho de Ormuz deje de ser una lotería, la prima de riesgo del petróleo no va a desaparecer”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade. Agregó que la esperanza en la diplomacia es bienvenida, pero el mercado descuenta la realidad de los ataques en curso.

Reuters

Ormuz, el corazón del mercado energético

El estrecho de Ormuz concentra la atención del mercado petrolero global. Por allí solía circular cerca de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

El punto de paso se mantiene como un factor clave para los mercados desde que comenzó el conflicto con Irán, el 28 de febrero. Cualquier variación en su tránsito repercute de inmediato en los precios internacionales del crudo.

La mirada puesta en los puntos de estrangulamiento

Los analistas vigilan el volumen que sale de los puntos clave. Entre ellos se destacan el estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, ambos considerados cuellos de botella estratégicos para el comercio energético mundial.

También sigue latente la posibilidad de un avance diplomático que reduzca la incertidumbre. Mientras tanto, el mercado sigue descontando el riesgo geopolítico en cada sesión, entre el optimismo por el diálogo y la persistencia de los ataques militares en la región.