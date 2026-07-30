En el mercado financiero, el entusiasmo es contagioso, pero suele ser mal consejero. Seguir recomendaciones virales en redes sociales o comprar un activo simplemente porque “no para de subir” ubica al inversor minorista en una posición menos cómoda de lo que parece.

La cotización diaria de un activo refleja las expectativas de corto plazo y la volatilidad del momento. Las métricas financieras, en cambio, exponen la salud real del negocio, pero veámoslo más de cerca.

Analizar los indicadores fundamentales antes de tomar una decisión permite diferenciar una compañía sólida de una empresa sobrevaluada impulsada únicamente por el optimismo especulativo. En última instancia, tener sobre la mesa datos concretos reduce la dependencia del azar y protege el patrimonio.

Cedears: por qué el foco debe estar en la empresa subyacente

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) son instrumentos que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representan acciones (o fracciones de acciones) de empresas extranjeras.

Operan en pesos argentinos, aunque su cotización está atada a la evolución del activo subyacente en su mercado de origen (generalmente Nueva York) y al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Esta dualidad suele generar una confusión frecuente: pensar el Cedear únicamente como una herramienta de cobertura cambiaria.

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Si bien el tipo de cambio influye en su valor local, el rendimiento de largo plazo depende de la capacidad del negocio subyacente para generar valor.

Al adquirir un Cedear de Apple, Microsoft o Mercado Libre, el inversor se convierte en socio de esa compañía global. Por lo tanto, el análisis debe centrarse en la rentabilidad, la deuda y la solidez de la firma en el exterior.

Las métricas clave para evaluar una compañía

Crecimiento de ingresos (Revenue Growth)

Puede notarse en, por ejemplo, empresas de tecnología en fases de expansión acelerada solían mostrar incrementos anuales de ingresos superiores al 20%, aunque en sus inicios no generaran ganancias netas.

Esta métrica define la variación porcentual de las ventas totales de la empresa a lo largo del tiempo (comparado trimestre a trimestre o año a año).

Cómo se interpreta

Un incremento constante en la facturación refleja que la empresa gana cuota de mercado o que la demanda de sus productos y servicios se expande.

Limitaciones

El crecimiento de los ingresos no garantiza rentabilidad. Una firma puede elevar sus ventas a costa de elevar desmedidamente sus gastos de marketing o vender con márgenes negativos.

Dónde verificarlo

Estado de resultados (Income Statement) en los balances trimestrales (Formulario 10-Q) o anuales (Formulario 10-K) presentados ante la SEC.

Ganancias por acción (EPS - Earnings Per Share)

Es el beneficio neto de la compañía dividido por el número total de acciones ordinarias en circulación. Indica cuánto dinero genera la empresa por cada acción. Se busca que el EPS mantenga una trayectoria ascendente a lo largo de los períodos fiscalizados.

Firmas consolidadas como Coca-Cola (KO) o Procter & Gamble (PG) suelen mostrar un EPS estable y predecible, acorde a industrias de consumo masivo.

Limitaciones

El EPS puede ser manipulado mediante recompras masivas de acciones (lo que reduce el denominador) o por ganancias extraordinarias no operativas.

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Dónde verificarlo

Estado de resultados y presentaciones de resultados trimestrales (Earnings Releases).

Relación precio/ganancias (P/E Ratio - Price to Earnings)

Esta métrica indica cuántos dólares (o la moneda de origen) están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficio que genera la compañía.

Se calcula dividiendo la cotización de la acción por su EPS. Un P/E elevado puede indicar que el mercado espera un alto crecimiento futuro o que la acción está sobrevaluada. Un P/E bajo puede señalar una oportunidad de compra o un deterioro en los fundamentos del negocio (value trap).

Limitaciones

No es aplicable a empresas con pérdidas netas y no contempla el nivel de endeudamiento de la compañía.

Dónde verificarlo

Reportes bursátiles, plataformas de información financiera y resúmenes ejecutivos de balances.

Para mencionar un ejemplo, históricamente gigantes tecnológicos como Nvidia o Tesla han operado con ratios P/E sensiblemente más altos que empresas del sector industrial o financiero, reflejando distintas expectativas de expansión.

Margen operativo y margen neto (Operating & Net Margin)

El margen operativo es el porcentaje de ingresos que queda tras descontar los costos de producción y los gastos operativos. Por su parte, el margen neto es el porcentaje final de ingresos que se convierte en ganancia pura tras descontar impuestos, intereses y otros gastos no operativos.

Éstos miden la eficiencia operativa y la capacidad de fijación de precios de la empresa. Cuanto más altos sean estos márgenes en comparación con su industria, mayor será la ventaja competitiva (economic moat).

Las compañías de software suelen mostrar márgenes brutos y operativos superiores a los de las cadenas de supermercados, debido a sus menores costos marginales de distribución.

Limitaciones

Cambios temporales en normativas impositivas o gastos extraordinarios pueden distorsionar el margen neto de un trimestre específico.

Es verificable en el estado de resultados de las empresas.

Flujo de caja libre (Free Cash Flow - FCF)

Es el dinero efectivo que genera la empresa mediante sus operaciones, restando las inversiones de capital necesarias para mantener o expandir sus activos (CapEx).

Cómo se interpreta

Es la métrica por excelencia para medir la liquidez real. Muestra los recursos disponibles para pagar dividendos, reducir deuda, recomprar acciones o realizar adquisiciones.

Puede verse en empresas maduras del sector tecnológico. Éstas suelen destacar por su capacidad de generación de FCF masivo, lo que les otorga flexibilidad financiera sin necesidad de acudir al crédito.

Limitaciones

Puede registrar fuertes fluctuaciones en períodos donde la empresa realiza inversiones de capital extraordinarias.

Dónde verificarlo

Estado de flujos de efectivo (Statement of Cash Flows).

Rentabilidad sobre el capital (ROE - Return on Equity)

Mide la capacidad de la empresa para generar ganancias utilizando el patrimonio neto aportado por los accionistas. Puede notarse en compañías de consumo masivo con marcas globales consolidadas suelen registrar ratios de ROE elevados gracias a la alta rotación de su capital.

Cómo se interpreta

Un ROE elevado (por encima del promedio de la industria) sugiere una gestión eficiente del capital.

Limitaciones

Un nivel alto de endeudamiento reduce el patrimonio neto, lo que puede elevar artificialmente el ROE sin que la operación sea necesariamente más eficiente.

Dónde verificarlo

Balances generales y notas complementarias.

Nivel de endeudamiento (Debt-to-Equity Ratio)

Esta métrica compara la deuda total (o la deuda financiera neta) con el patrimonio neto de la empresa. Evalúa el apalancamiento financiero.

Ratios muy elevados señalan un mayor riesgo de insolvencia o vulnerabilidad ante contextos de subas en las tasas de interés internacionales.

En entornos de tasas de interés elevadas por parte de la Reserva Federal (Fed), las compañías con bajo endeudamiento suelen exhibir una mayor resistencia operativa.

Limitaciones

Varía significativamente según la industria. Sectores intensivos en capital (como servicios públicos o telecomunicaciones) operan de manera estructural con mayor deuda que el sector de servicios informáticos.

Dónde verificarlo

Estado de situación patrimonial (Balance Sheet).

Valuación relativa frente a competidores

Esta métrica consiste en comparar múltiplos (P/E, EV/EBITDA, Price/Sales) de una empresa frente a sus competidores directos dentro del mismo sector y permite determinar si una firma cotiza con descuento o prima respecto a sus pares de mercado.

Por ejemplo, comparar la valuación de Mercado Libre (MELI) requiere evaluar múltiplos frente a otros actores del comercio electrónico y servicios financieros globales, ajustando el análisis por las tasas de crecimiento de cada región.

Limitaciones

Que una empresa cotice con un múltiplo menor al de sus competidores no la convierte automáticamente en una oportunidad. Ésto puede responder a un menor ritmo de crecimiento o a riesgos propios del negocio.

Dónde verificarlo

Informes del sector, plataformas de análisis bursátil y notas a los estados financieros.

Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que ninguna métrica por sí sola proporciona una visión completa de una compañía. El análisis para tomar mejores decisiones de inversión requiere cruzar los datos: un crecimiento alto de ingresos cobra valor cuando viene acompañado de márgenes operativos estables y una generación saludable de flujo de caja libre.

Del igual manera, una valuación atractiva debe ponderarse en función de la estructura de deuda de la firma y su rendimiento frente a competidores directos.

Antes de operar, consultá las fuentes oficiales de información corporativa y analizá los balances periódicos de las empresas subyacentes.