Los acreedores de Musimundo deberán esperar: las “cómodas” fechas del concurso que fijó la Justicia
La Justicia fijó el cronograma del concurso preventivo de CARSA. La verificación de créditos cerrará en noviembre, la sindicatura trabajará durante buena parte de 2027 y la audiencia informativa recién fue convocada para diciembre del año próximo
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 30 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.