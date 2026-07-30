En esta noticia “Ladrón” y “presidiario”

En medio de la tensión generada tras los insultos de Milei al participar de un acto partidario en favor de Flavio Bolsonaro, llegó este miércoles la respuesta de Lula da Silva.

El presidente de Brasil calificó la asistencia de su par argentino a la convención de su rival electoral de derecha como una “payasada”.

“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

“No tiene sentido enojarse, porque no me voy a enojar. Si pone mala cara, yo pondré buena cara. Si muestra odio, yo mostraré amor”, sostuvo el presidente brasileño, en un mensaje conciliador hacia su par argentino.

“Ladrón” y “presidiario”

El origen del conflicto se remonta al sábado pasado, cuando Milei tildó a Lula de “ladrón” y “presidiario”. También llamó “basura calva” al juez Alexandre de Moraes.

Como respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. La tensión diplomática escaló rápidamente entre ambos gobiernos tras las declaraciones del libertario.

El domingo, en una entrevista radial, Milei redobló la apuesta al asegurar que el gobierno brasileño financió una campaña de críticas contra Argentina en redes sociales.

La Cancillería de Brasil respondió convocando al embajador argentino para pedir explicaciones sobre las “ofensas” de Milei hacia Lula. El cruce diplomático continuó sumando capítulos.

Antes de referirse abiertamente al tema, Lula había evitado dar detalles y hasta ironizó ante la prensa: “¿Quién es ese tipo?”, respondió cuando le preguntaron por Milei.

“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa” Lula da Silva

Otros funcionarios brasileños también cuestionaron duramente a Milei antes de que el propio presidente hablara. El ministro de Economía y el vicepresidente lo calificaron de “payaso”.

El vicepresidente Gerardo Alckmin fue más allá y calificó los dichos como “lamentables”. Consideró que esa actitud perjudica a la propia Argentina, más allá del vínculo bilateral.

“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país”, manifestó Alckmin ante la prensa en San Pablo.