En la Argentina de 2026, guardar los pesos en una cuenta bancaria convencional es una decisión cara. La inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año ya ronda el 12%, con registros mensuales que oscilaron entre el 2,58% y el 3,4% según el INDEC. Al mismo tiempo, el dólar oficial atravesó un recorrido inverso al esperado por muchos ahorristas y retrocedió: el mayorista arrancó enero cerca de los $1.475, tocó un piso de $1.354 a mediados de abril y hoy cotiza en torno a los $1.390. En términos reales, quien apostó al billete verde a principios de año perdió plata.

En ese contexto, Banco Provincia relanzó esta semana su Cuenta UVA como producto estrella de su campaña “Baño de inversión”, una iniciativa orientada a democratizar el acceso a herramientas financieras y a desmitificar el mundo de las inversiones para el ahorrista común. La cuenta funciona como una caja de ahorro cuyos depósitos se ajustan automáticamente por inflación, a través del mecanismo de las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) indexadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Nueva cuenta UVA: cómo protege el dinero

Las Unidades de Valor Adquisitivo son una referencia de medición que se actualiza diariamente en función del índice CER, el cual sigue de cerca la evolución de la inflación (IPC) publicado por el INDEC. En la práctica, cuando alguien deposita pesos en la Cuenta UVA, ese dinero se convierte en una cantidad de UVAs equivalente al valor del día. Cada día que pasa, esas UVAs valen más pesos, porque reflejan el aumento acumulado de precios.

Al momento de retirar el dinero, las UVAs se reconvierten a pesos según su valor actualizado. El resultado es que el capital nunca pierde poder adquisitivo: si la inflación sube un 10% mientras el dinero está depositado, el saldo en pesos también habrá subido, aproximadamente, un 10%. Además, la cuenta suma una tasa de interés adicional del 0,05% anual, que representa un rendimiento extra por encima de la cobertura inflacionaria.

La nueva Cuenta UVA permite proteger el valor de los pesos ahorrados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso, cómo funciona la Cuenta UVA

El mecanismo es sencillo. Los depósitos se realizan en pesos y se transforman automáticamente en UVAs al valor del día. Durante los primeros 90 días, el dinero queda inmovilizado de manera similar a un plazo fijo: el banco lo retiene mientras el saldo sigue actualizándose por inflación. Esta es la única restricción temporal del producto.

A partir del día 91, la cuenta comienza a operar como una caja de ahorro remunerada con plena liquidez. El titular puede retirar la totalidad del saldo o solo una parte, y dejar que el resto continúe ajustándose y generando intereses. Las extracciones pueden realizarse por todos los canales habilitados: cajeros automáticos, transferencias bancarias o las sucursales físicas de la entidad. La tarjeta de débito vinculada funciona exactamente igual que en una caja de ahorro convencional, lo que hace del producto una herramienta tan accesible como familiar para cualquier usuario bancario.

La nueva clase cuenta del Banco Provincia no tiene costo de apertura, mantenimiento ni comisiones por movimientos. Y puede contratarse de forma completamente digital a través del home banking o de la aplicación móvil de la entidad, sin necesidad de ir a una sucursal.

El truco para no inmovilizar todos los pesos

El principal desafío de este instrumento es el período de 90 días de inmovilización inicial. Para quienes necesitan mantener cierta liquidez durante ese lapso, el banco sugiere una estrategia de depósitos escalonados: en lugar de realizar un único depósito grande, conviene hacer ingresos parciales de manera semanal, quincenal o mensual, según el flujo de ingresos y los compromisos de pago de cada persona.

Esta táctica tiene una ventaja operativa concreta: los primeros 90 días de cada depósito vencen en distintas fechas. Así, una vez pasado el primer trimestre de uso, los fondos comienzan a liberarse de manera escalonada y periódica, dotando a la cuenta de una liquidez progresiva. El ahorrista puede ir retirando lo que necesite sin desarmar toda su posición de una vez.

La caja de ahorro UVA ajusta su rendimiento según el nivel de la inflación.

Diferencias entre la Cuenta UVA y el Plazo Fijo UVA

Banco Provincia también ofrece el Plazo Fijo UVA, que comparte el mecanismo de ajuste por inflación pero con condiciones distintas. En el plazo fijo, el período mínimo de inversión es también de 90 días. Sin embargo, una vez cumplido ese plazo, la inversión finaliza automáticamente: el capital más los intereses se acreditan en la cuenta del titular y, si se quiere reinvertir, es necesario constituir un nuevo plazo fijo desde cero, inmovilizando nuevamente el capital por otros 90 días como mínimo.

A cambio de esta menor flexibilidad, el Plazo Fijo UVA ofrece una tasa de interés adicional más elevada, del 1% anual, el doble que la Cuenta UVA. La elección entre uno y otro depende del perfil y las necesidades de cada ahorrista: quien prioriza la liquidez a mediano plazo encontrará en la Cuenta UVA una herramienta más práctica, mientras que quien puede prescindir del dinero por períodos fijos y repetidos obtendrá una rentabilidad ligeramente superior con el plazo fijo.

El contexto cambiario que le da ventaja a este instrumento

Para entender por qué este tipo de instrumento resulta atractivo hoy, vale mirar lo que ocurrió con el dólar oficial en lo que va del año. El tipo de cambio arrancó enero cerca de los $ 1.475 por dólar, en el marco del esquema de bandas cambiarias implementado por el gobierno. Desde entonces, la divisa norteamericana recorrió un camino sinuoso: cayó a un mínimo de $ 1.354 a mediados de abril —cuando la calma cambiaria se consolidó con el acuerdo con el FMI y el ingreso de divisas— y hoy se ubica en torno a los $ 1.390, considerando la cotización mayorista.

En términos prácticos, esto significa que quien compró dólares a comienzos de año y los mantiene en cartera acumula una pérdida nominal en pesos. Mientras tanto, la inflación siguió avanzando: enero cerró en 2,9%, febrero en 2,4%, marzo en 3,4% y abril en 2,58%, totalizando 12,3 puntos de acumulado. La conclusión es directa: en 2026, hasta el momento, el CER le ganó al dólar como reserva de valor.

La Cuenta UVA apunta específicamente a personas físicas que buscan proteger sus ahorros en pesos sin necesidad de acceder a instrumentos financieros complejos o de alto riesgo. No requiere conocimientos de mercado de capitales, no implica asumir riesgo cambiario ni volatilidad bursátil, y su rendimiento —aunque modesto en términos de tasa de interés pura— está directamente atado a la realidad de los precios.

Es, en palabras del propio banco, una herramienta orientada a “organizar objetivos a mediano plazo” con previsibilidad. No promete riqueza; promete que el dinero depositado hoy valdrá mañana lo mismo en términos de capacidad de compra. En una economía como la argentina, donde la erosión inflacionaria del ahorro en pesos es un fenómeno estructural de décadas, esa promesa no es poca cosa.

Cómo abrir la Cuenta UVA de Banco Provincia

El proceso de apertura es completamente digital para quienes ya son clientes de Banco Provincia. Desde el home banking o la aplicación móvil, se accede a la sección de productos de ahorro e inversión y se selecciona la Cuenta UVA. El procedimiento no requiere documentación adicional ni entrevistas presenciales. Quienes prefieran la atención personalizada también pueden habilitarla directamente en cualquier sucursal de la entidad.

Una vez abierta, la cuenta convive con la caja de ahorro tradicional del titular y puede alimentarse desde cualquier canal: transferencias desde otras cuentas propias o de terceros, depósitos en sucursales o incluso a través de cajeros automáticos habilitados. El banco no cobra comisiones por ninguno de estos movimientos, ni por el mantenimiento de la cuenta.