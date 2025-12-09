El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, pronosticó que la tasa de interés en Estados Unidos podría tener una baja pronunciada, por lo que “Argentina se vería beneficiada por partida doble: suba de materias primas y baja de riesgo país”.

“Los mercados mundiales mostrarán un cambio estructural en los mercados emergentes, la Reserva Federal continuará con un sendero a la baja de los tipos de interés, que impulsará el precio de las materias primas y el riesgo emergente se ubicará en niveles extraordinariamente bajos ”, aseguró en el último informe publicado en su sitio web.

En particular, este último punto beneficiaría a la Argentina en su exposición a los mercados, ya que el Gobierno apuesta que el Riesgo País perfore los 600 puntos y siga bajando para volver a emitir deuda, un primer paso que Luis Caputo ya anunció la semana pasada.

Así, con un escenario de tasas bajas en EE.UU. el año entrante, Di Stefano advirtió que “no debería resultar extraño que las materias primas alcancen valores superiores a los actuales”, lo que también ayudaría a la Argentina, “que puntualmente en el plano agrícola está ante la presencia de una cosecha récord”.

“Esto implicaría que llegarían más dólares al país, lo que sería una preocupación menos para el Gobierno”, aseguró.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

Qué pasará con el dólar en 2026, según el Gurú del Blue

En el plano local, las principales consultoras de la Argentina proyectaron indicadores financieros a un año. La media de las consultoras ven para los próximos 12 meses una inflación en 21,3%, una tasa de devaluación en el 16,1% y una inflación en dólares del 4,5%, mientras que el tipo de cambio se ubicaría en $ 1683.

Según el Gurú, esto implica que el dólar se ubicará dentro de las bandas predeterminadas por el Banco Central (BCRA), ya que al 30 de noviembre del año 2026 la banda superior se ubicaría en $ 1701.

“Los pronósticos del Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) se caracterizaron por estar siempre por encima de la realidad, con lo cual no descartamos que la inflación se ubique por debajo de dicha marca, y lo mismo podría ocurrir con el tipo de cambio, por ende, somos muy optimistas con lo que suceda en materia económica en el año 2026 “, afirmó.

La mejor inversión que recomienda el Gurú en 2026

Para el especialista, “el mercado de capitales está descontando muy buenas expectativas para el año 2026″, por lo que aseguró que “ todos los caminos conducen a las acciones ”.

“Es muy loco, pero los estados subnacionales y las empresas colocan bonos a tasas inferiores a los rendimientos de los bonos nacionales. Por ejemplo, el bono AL35 que vence dentro de 10 años rinde el 10,1% anual, esto implica que estamos ante un escenario de suba de los bonos nacionales o caída de los bonos de los Estados Subnacionales, creo que me inclino por la primera afirmación”, explicó.

De este modo, planteó que “ la inversión en activos de riesgo es la mejor alternativa en momentos en donde la tasa a nivel mundial y local tomarán un sendero bajista”.

“En materia de bonos en dólares, creemos que los bonos más largos son la mejor alternativa , no descartemos que en breve Argentina salga a colocar deuda en el mercado de crédito”, recomendó.

“En acciones, seguimos de cerca muchas, pero el tridente ofensivo está formado por las energéticas, con VISTA por la derecha, PAMPA por la izquierda e YPF con el número 9 en la espalda. El armador de esta delantera con el 10 en la camiseta es Mercado Libre, que sigue sorprendiendo con buenos resultados”, agregó.

Por último, insistió: “Lo venimos planteando hace tiempo, las acciones y bonos son la mejor inversión del momento, y para el año 2026 los mercados mundiales, y en especial Argentina dejarán grandes utilidades a los inversores".