El Ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina está en un “cambio de era” y puso el foco en el Presupuesto y las próximas reformas: “la esencia de hacia dónde queremos ir”, señaló.

“Hay momentos de la historia en que la historia cambia”, dijo y marcó que “hay un quiebre desde la asunción del presidente Milei y por mas factores que antes”.

En diálogo con Ignacio Abuschid, titular de Grupo IEB, Caputo explicó que “cuando llegamos fue una respuesta a una desilusión profunda, esta última elección fue realmente clave porque fue un référendum sobre si es el camino correcto o no”, describió.

El resultado electoral “solidifica” la propuesta del Gobierno dijo y destacó la “gobernabilidad” que no logró el mileismo en los primeros 2 años. A esto sumó el apoyo geopolitics de EE.UU. “sin precedentes” tanto para la Argentina como “cualquier país del mundo”.

Caputo dijo que fue un “error” no haberse involucrado en el rol político antes y, de cara al debate legislativo de los proyectos clave tributario y laboral, aseguró que mantiene una “gran relación” con los gobernadores: “saben que es difícil sacarme plata pero valoran cuando les doy una mano”.

“Es importante que pase el Presupuesto y las leyes que estamos mandando -al congreso- porque es la esencia de hacia dónde queremos ir”, afirmó el Ministro.

Reservas, en la mira

Respecto a la acumulación de reservas, un paso clave que el Gobierno admite como necesario, Caputo explicó el vínculo con el factor monetario. “Tiene que ver porque depende de cómo se quiera acumular: de forma prolija o desprolija”, señaló.

“La idea de que el FMI nos va a presionar, no va a ser así”, agregó y aclaró que “la acumulación y la demanda de dinero se combinan porque es importante hacerlo a medida que aumenta la demanda, sino da la profundidad del mercado de cambios se genera una suba artificial de tipo de cambio”.

“Cuando el BCRA compra dólares está emitiendo pesos, si no es convalidado con una demanda de la gente de esos pesos, se genera inflación y el Central tiene que retirarlos lo que implica un pasivo no remunerado, que pasa a ser remunerado”, detalló y se refirió a la “bola” de Leliq/Lebac con un costo financiero que llegó a seer 10 puntos de déficit cuasi fiscal, detalló.

Por eso, insistió en que se podrán sumar a partir de u$s 7000 millones pero “de forma ordenada y los más barata posible, que no tenga un costo financiero asociado”.

Según las estimaciones que brindó, manteniendo el mismo coeficiente de base sobre producto que hoy es de 5 puntos del PBI -lo que representa 55/60 del promedio de la base de los últimos años-, “hay espacio para que crezca”.

“Si se mantiene podríamos comprar u$s 7000 millones y por cada punto que crezca la base se podrían comprar u$s 7000 millones”, 14 y 21 mil millones de dólares respectivamente, ejemplificó.

“Todas las políticas están correlacionadas”, alertó y dijo que para cumplir esta proyección tiene que existir demanda de pesos y oferta de dólares.

“Hoy el mercado de cambios opera menos de 200 millones de dólares, un tercio de lo que se operaba hace algunas semanas”, aclaró y apuntó a que “en parte, porque se adelantó el proceso de dolarización y esa gente está esperando que salgamos de las bandas, pero nada de eso va a pasar”.

El titular del Palacio de Hacienda se dirigió con optimismo a uno de los sectores clave en materia de recuperación de la actividad económica, donde se registra un alza interanual de 39,7% interanual, en contraste con los números rojos que muestra la industria.

La jornada organizada por Fundación Grupo IEB, contó con la participación de más de 50 empresarios, quienes aplaudieron las definiciones oficiales en un diciembre “tranquilo”, tras la calma que generó el resultado de octubre y la expectativa por las reformas que ingresarán hoy al Congreso.

Vuelta a los mercados

Sobre el anuncio del regreso de la Argentina a los mercados de deuda con una emisión en dólares para hacer frente a los compromisos de enero, Caputo confirmó que será mañana con una colocación de u$s 1000 millones a una tasa inferior al 9%.

Noticia en desarrollo...