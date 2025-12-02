La nueva bomba del Gurú del Blue a los inversores: “Todos los caminos conducen a...”

Empezado el último mes de año, un momento en que el dólar suele subir en Argentina por diversos factores como mayor demanda por turismo, el analista financiero Salvador Di Stefano anticipó qué pasará con la divisa y lanzó una nueva bomba para los inversores.

El “Gurú del Blue” anticipó un escenario favorable para bonos y acciones en las próximas semanas, mientras advirtió que el dólar perderá atractivo y las tasas seguirán a la baja.

El especialista financiero identificó tres factores clave que impulsarán al mercado local: la baja de tasas en el exterior, la mejora del riesgo país y los buenos balances de las empresas .

“Todos los caminos conducen a bonos y acciones”, sintetizó en el último informe publicado en su sitio web.

Di Stefano señaló que el mercado muestra un cambio brutal en la liquidez, producto de la reducción de encajes y la baja de la tasa de interés.

Fuente: El Cronista

Dólar a la baja: los números que anticipa el Gurú del Blue

El analista proyectó un escenario bajista para el dólar basándose en datos concretos. Al mes de octubre de 2025, la inflación acumuló un 31,3% anual, mientras que la tasa de devaluación alcanzó el 40,1% anual, lo que arroja una deflación en dólares del 6,3%.

“Creemos que a futuro la inflación tiene que bajar, por ende, la evolución del tipo de cambio debería ubicarse por debajo de la tasa de inflación”, explicó Di Stefano. El dólar mayorista se ubica en $ 1.451,5 con el techo de la banda en torno de los $ 1.510.

El especialista destacó que en noviembre se colocaron obligaciones negociables en el exterior por cerca de u$s 4.200 millones, y que en diciembre estos dólares comenzarán a ingresar al mercado de cambios. “El ingreso de dólares hará retroceder al tipo de cambio desde los niveles actuales”, aseguró.

Además, identificó que la excesiva dolarización previa a las elecciones derivará en un dólar muy ofertado. “Diciembre es un mes con mucha demanda de pesos, con pago de aguinaldo, por ende, la oferta de dólares va a prosperar”, agregó.

La nueva bomba del Gurú del Blue a los inversores: “Todos los caminos conducen a...”

Con tasas en baja y dólar poco atractivo, Di Stefano trazó un mapa de oportunidades para los inversores y aseguró que “todos los caminos conducen a la bolsa”.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, el analista destacó como “muy atractivo” el bono AL41 por ser el más largo de la serie. Sobre bonos en pesos, advirtió que los Boncap duales están cotizando por encima del valor técnico y recomendó “andar con cuidado” al comprarlos.

Por último, respecto a las acciones, observó un estancamiento momentáneo en acciones petroleras como Vista, Pampa e YPF, pero señaló que “hay acciones ligadas a la energía y gas que están cobrando protagonismo”.

Respecto al sector bancario, notó que los bancos presentaron “muy malos balances”, mientras que Mercado Libre “parece sacar ventaja en este contexto con resultados positivos al tercer trimestre del año”.