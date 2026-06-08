El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, advirtió que Argentina atraviesa un cambio estructural profundo.

El especialista hizo un extenso análisis en el que descartó la posibilidad de una devaluación , tomando como ejes el dólar estable y las exportaciones en alza.

En su último informe sostuvo que Argentina pasó “de una economía cerrada a una economía abierta, del déficit fiscal al superávit fiscal, de tipos de cambios múltiples con brechas estrafalarias a tipo de cambio único, de cepo total a solo cepo para personas jurídicas”.

Y describió la situación actual como de “inflación descendiendo rumbo a un dígito en los próximos 24 meses, un tipo de cambio estable y financiamiento a tasa de interés positiva”.

Para respaldar la estabilidad cambiaria, Di Stefano analizó los números del Banco Central (BCRA) y destacó que, en los primeros 29 meses del gobierno de Milei, el superávit de cuenta corriente cambiaria alcanzó los u$s 2.705 millones.

En cambio, en los 29 meses previos a diciembre de 2023, el déficit fue de u$s 3.258 millones.

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“Argentina tiene superávit fiscal, de cuenta corriente y necesidades de financiamiento, no hay por qué pensar en una devaluación del peso”, afirmó el Gurú.

Al mismo tiempo, destacó la mejora en las reservas del Banco Central: cuando asumió Milei las reservas eran de u$s 21.209 millones, con una deuda con importadores de u$s 40.000 millones sin registrar en el BCRA, mientras en la actualidad hay reservas por u$s 48.369 millones, con la deuda con importadores saldada, detalló.

Estabilidad cambiaria y los nuevos motores exportadores

Por otro lado, Di Stefano explicó que el cambio en la estructura exportadora reduce la dependencia del tipo de cambio respecto del agro.

“Argentina era, históricamente, un avión que volaba con 4 motores que eran el campo, la industria, el comercio y los servicios, de todos estos solo uno generaba dólares, era el campo”, describió.

“En la actualidad, Argentina tiene cambios en los motores de crecimiento, hoy son el campo, el petróleo más gas, la minería y la industria del conocimiento , los cuatro motores son generadores de dólares", agregó.

En este sentido, señaló que en los primeros 29 meses de la gestión actual el campo aportó u$s 89.721 millones, el petróleo u$s 18.890 millones y la minería u$s 14.000 millones.

Sin embargo, el “Gurú” advirtió que las personas humanas compraron u$s 59.262 millones en el mismo período, “lo que denota que muchos aún no han cambiado el paso”.

Para 2026, Di Stefano proyecta exportaciones por u$s 100.000 millones. Y agregó un dato clave: si en 2027 entra en operación el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), “las exportaciones superarían los u$s 110.000 millones, y podrían superar los u$s 130.000 millones para el año 2030”.

El dólar y el nuevo esquema micro

Según Di Stefano, la estabilidad cambiaria cambia la lógica de los negocios. “El dólar está estable y las tasas de interés son positivas ante la inflación”, afirmó en este sentido.

Y subrayó que, en el nuevo contexto, “ya no es negocio mantener altos stock, trabajar con dinero de terceros”, sino “competir, reducir costos, invertir en bienes de capital, ser eficiente, productivo”.

A su vez, sostuvo que con desequilibrio macroeconómico las empresas compensaban ineficiencias: “La inflación, la devaluación, la tasa de interés negativa y una economía cerrada disimulaba los errores de los agentes económicos”. Ahora, en cambio, “nada disimula los errores”.

En este sentido, el economista vinculó la estabilidad del dólar con el proceso de apertura: “Los productos locales compiten con los importados, lo que les pone un techo a los precios”, concluyó.