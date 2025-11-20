El especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, analizó el mercado de acciones para identificar dónde están las mejores oportunidades de inversión.

“ Las acciones seguirán la escalada alcista, con un alto grado de selectividad. No todo es lo mismo “, advirtió en el último informe publicado en su sitio web.

Uno de los sectores que reconoció como una gran oportunidad para invertir es el petrolero, donde una de las “joyitas” es Vista, la energética que fundó y lidera Miguel Galuccio.

“Vista gana dinero y proyecta inversiones fabulosas, el papel tendrá más dinamismo en el mercado”, aseguró.

La “joyita” en la que recomienda invertir el Gurú del Blue

En un video compartido en sus redes sociales, Di Stéfano analizó el papel de Vista.

“Es un Cedear que esta alocado en México, pero sus operaciones están todas en la República Argentina. Se dedica 87% al petróleo y 12% al gas, el 50% en el mercado interno y el 50% lo exporta”, detalló.

Y resumió: "Tiene más reservas de petróleo que de gas, por lo que es una empresa más petrolera”.

Si bien advirtió que “está endeudada”, resaltó que “lo más importante es que aproximadamente e l 70% de su deuda es a largo plazo ”

“Tiene una relación precio/beneficio de 7 años. Si la pueden mantener en el tiempo, es una joyita, una empresa que realmente va para adelante”, aseguró.

Según el Gurú, la cotización de la empresa tocó un máximo de u$s 60, “pero todavía tiene recorrido”. “Vista es una gran empresa para tener dentro de la cartera de inversión”, concluyó.