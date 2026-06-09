En esta noticia Qué acciones argentinas se pueden comprar con apenas $ 10.000

Invertir en acciones argentinas no requiere grandes sumas de dinero. Con apenas $ 10.000, un ahorrista puede acceder a varias de las compañías que integran el Panel Líder de la Bolsa porteña y tomar exposición a sectores como energía, bancos, industria, agro o real estate. La posibilidad surge en un contexto en el que las acciones locales intentan recuperar terreno tras la fuerte corrección registrada durante los últimos meses.

Según las cotizaciones del mercado, entre las acciones más accesibles aparecen Banco de Valores (VALO), que cotiza cerca de los $626 por papel; Ternium Argentina (TXAR), alrededor de $689; Aluar (ALUA), en torno a los $ 1.000; y Sociedad Comercial del Plata (COME), que opera cerca de los $44 por acción.

Otras compañías del panel líder también se mantienen al alcance de pequeños inversores. Cresud (CRES), vinculada al negocio agropecuario, cotiza cerca de los $ 1700 por acción; IRSA, referente del sector inmobiliario, ronda los $ 2350; mientras que Pampa Energía, una de las mayores empresas energéticas del país, opera alrededor de los $ 5000.

La posibilidad de ingresar al mercado con montos reducidos cobra relevancia en un momento en que las valuaciones argentinas muestran comportamientos muy dispares.

Mientras YPF acumula una suba cercana al 50% en lo que va de 2026 y se consolida la acción de mejor desempeño del mercado local, otros sectores todavía muestran rendimientos negativos. Los bancos, por ejemplo, continúan rezagados pese a la caída del riesgo país y a la mejora del escenario macroeconómico.

Los datos del mercado muestran que las energéticas concentran buena parte de las ganancias del año. Además de YPF, compañías como Telecom, Banco de Valores y Transener exhiben rendimientos positivos de dos dígitos o cercanos a ellos.

En contraste, empresas como Supervielle, Metrogas, Edenor o Sociedad Comercial del Plata acumulan caídas que superan el 15% desde enero.

Qué acciones argentinas se pueden comprar con apenas $ 10.000

Al respecto, Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, señaló en dialogo con El Cronista que con el mercado tan mixto y con volatilidad global, es importante, a la hora de invertir “si se cuenta con poco capital, revisar oportunidades con liquidez”.

Y advirtió que: “Si consideramos, por ejemplo, buscar oportunidades con $10.000, hay que buscar drivers claros que nos aseguren catalizar rendimientos sopesando riesgos de caída”.

Para Ortiz, “acciones como Pampa Energía representan una opción equilibrada, ya que es una empresa líquida, grande y con negocios de generación eléctrica, energía y gas. Con un monto negociado superior a $ 1.100 millones, muestra buena liquidez diaria. Combina liquidez y calidad, con potencial de suba de más del 40% (aunque puede tener alguna toma de ganancias ya que ha subido bastante), por lo que es una muy buena opción para invertir”, comentó la estratega.

También mencionó a CEPU, que cotiza cerca de los $ 2214 y ofrece exposición a la generación eléctrica. “Es una buena opción si continúa la normalización de tarifas y el reordenamiento del sector, con la consecuente mejora de flujos. Hay que estar pendiente de cambios regulatorios, pero sigue como una alternativa atractiva”, comentó.

Dentro de las reguladas energéticas, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur y Transener se constituyen en un bloque interesante para invertir a bajos montos, sobre todo si se apuesta a la normalización del sector regulado.

“De estas, TGSU2 presenta el mejor rendimiento anual, con potencial de upside de +25%, a medida que el mercado premia energía, gas y tarifas”, señaló la experta.

Dentro del entorno financiero, BYMA apuesta al crecimiento del mercado de capitales argentino, con más volumen y profundidad financiera.

“Actualmente muestra un rendimiento a un año de 36,9% y, con la concreción de la adquisición de Quantex (informada el pasado 3 de junio a la CNV), suma un driver que refuerza la apuesta al posicionamiento internacional del mercado, asegurando tal vez un upside conservador de +27%, adelantó Ortiz.

Otra que se podría incluir en la selección es ALUA (Aluar). “Como cobertura industrial y al ser una empresa generadora de dólares, funciona como catalizador de la actividad e incorpora además la suba de commodities. También permite tomar posicionamiento de cara a 2027 si se cristaliza una suba del dólar por el año electoral. Esta empresa podría tener un upside de +15%”, concluyó.