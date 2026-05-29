El consultor y economista Salvador Di Stéfano, conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, trazó un panorama optimista para la gestión de Javier Milei, al asegurar que la Argentina atraviesa un “cambio estructural” inédito.

Con el foco puesto en la balanza comercial y la salud del Banco Central, el analista lanzó una definición taxativa durante una entrevista con El Observador: “No hay posibilidad de tener una crisis en Argentina en lo que va de 2026 y 2027”.

Para Di Stéfano, el orden macroeconómico que está imponiendo el Gobierno rompió con el ciclo de crisis anuales. Uno de los pilares de su optimismo es lo que denomina los “términos de intercambio”. Según el analista, Argentina vive hoy el nivel más favorable de su historia: los productos que el país exporta valen más que los que importa, lo que proyecta un ingreso de divisas de u$s 100.000 millones, un nivel récord.

“Eso explica por qué el Banco Central hoy tiene reservas, por qué se pagó la deuda de importaciones y por qué se limpió el pasivo”, detalló. Además, destacó la llegada de inversiones a través del RIGI como un factor disruptivo que fortalecerá los ingresos fiscales y la estabilidad cambiaria.

La Argentina “antifrágil” y el factor petróleo

El “Gurú” calificó a la Argentina como “antifrágil”, en un contexto internacional de alta volatilidad: “Ante la crisis entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo se duplicó, favoreciendo a un país que hoy, gracias a Vaca Muerta y el nuevo oleoducto, tiene en la energía una fortaleza creciente”.

“Tuvimos una cosecha récord de 164 millones de toneladas y tenemos el petróleo como una fortaleza que vamos a seguir bombeando. Eso atrae dólares y da estabilidad monetaria”, aseguró.

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los principales “gurúes” de la City (foto: archivo).

Qué pasará con el dólar, según el Gurú del Blue

Respecto a las expectativas sobre el tipo de cambio, Di Stéfano fue tajante al desestimar un “desequilibrio cambiario” para 2027, aunque reconoció que habrá volatilidad estacional en los próximos meses.

El economista advirtió que el dólar podría tener presiones alcistas por factores puntuales:

Turismo y eventos: el inicio del Mundial de Clubes (junio) y las vacaciones de invierno y verano suelen empujar la demanda de divisas.

Calendario electoral: las elecciones de gobernadores y la antesala de las presidenciales siempre generan una cobertura en moneda dura “por las dudas”.

Sin embargo, aclaró: “Va a haber volatilidad, pero de ninguna manera será como la de años anteriores. Los que dicen que en 2027 habrá un desequilibrio cambiario, mienten“.

Para Di Stéfano, el Gobierno de Milei está siguiendo un cronograma lógico: usar 2024 y 2025 para “arreglar el auto” (ajuste fiscal, limpieza de pasivos, arreglar el BCRA) para después “hacerlo caminar más rápido entre noviembre de 2026 y octubre de 2027″.

“El presidente es libertario, pero no libertonto. No va a hacer un ajuste seis meses antes de las elecciones. Mañana vamos a estar mejor que hoy, porque el esquema te va llevando a ese lugar”, concluyó, augurando que la estabilidad económica será la principal carta electoral del oficialismo para la reelección.