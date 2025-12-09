El Gobierno anunció el regreso de la Argentina a los mercados de deuda con una emisión en dólares para hacer frente a los compromisos de enero.

La noticia estaba bastante incorporada en los precios y la reacción de los bonos fue bastante limitada, aunque con ganancias.

Cuánto se espera que emita el Gobierno y a qué tasa estiman que salga a colocar el nuevo bono soberano argentino en dólares.

Nueva emisión de deuda

El viernes pasado, el Ministerio de Economía anunció la colocación del Bonar 2029, un nuevo bono en dólares bajo ley local, con vencimiento bullet y un cupón semestral del 6,5%.

Opera bajo legislación argentina y será licitado este miércoles.

La emisión del nuevo Bonar 2029 anunciada el viernes marca la primera colocación en dólares para Argentina desde 2018.

El ministro Caputo señaló que cubrirá “parcialmente” el vencimiento de enero. El resto, indicó, será financiado mediante líneas bancarias (repo) y otras fuentes que aún no fueron reveladas.

Según la Secretaría de Finanzas, los fondos se destinarán a cubrir las amortizaciones del 9 de enero de 2026 de los Bonares Ley Local 2029 y 2030, por un total de u$s 1200 millones. La licitación estará abierta a inversores institucionales y minoristas locales, así como a cuentas del exterior.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, consideró que la emisión anunciada viene a traer la respuesta que el mercado estaba ansioso por conocer, respecto a cómo se enfrentarían los pagos de deuda de enero.

A su vez, agrego que dicha noticia marca una gran señal respecto del regreso del Tesoro a las emisiones en moneda dura luego de varios años fuera de ese mercado.

“Algo del optimismo se vio en las primeras operaciones del viernes, con los bonos soberanos locales operando en el exterior con subas, mientras otras referencias de LATAM lo hacían con pequeños cambios. Restará ver la demanda que pueda haber por estos nuevos títulos, aunque sin dudas despeja el horizonte de corto plazo y da lugar para que la curva siga comprimiendo”, dijo Meroi.

La noticia estaba bastante incorporada en los precios ya que la reacción de los bonos fue bastante limitada.

El Global 2029 y 2030 subió 0,55% cada una. En el tramo medio, las ganancias fueron de 065% en promedio para los títulos a 2035 y 2038. Finalmente, el Global 2041 avanzó 0,6% y el Global 2046 gana 0,51%.

En la curva de ley local, las ganancias son de 1,04% en el AL29 y de 1,2% en el AL30.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) dijeron que esperaban que el anuncio se haga más entrado en enero, pudiendo ver una baja mayor en el riesgo país y menor costo financiero para la Argentina.

“El anuncio nos tomó un poco por sorpresa ya que esperábamos que la salida a los mercados internacionales se postergara hasta completar diciembre. No vemos riesgos significativos para la acumulación de reservas que pongan en duda el pago de enero de 2026. En consecuencia, es razonable pensar que el riesgo país podría retomar una trayectoria descendente y quebrar la actual lateralización en torno a 640/650 pbs, lo que habría habilitado una refinanciación a tasas más bajas”, dijeron.

Además, agregaron que llama la atención que la estrategia oficial apueste por una duration relativamente corta.

“Desde nuestra óptica, lo más lógico era que las próximas incursiones en moneda dura apuntaran al tramo largo de la curva esperando a que este tramo opere en rendimientos de un dígito”, detallaron.

Mirando los vencimientos

Lo que busca el Gobierno es pagar el capital que vence en enero con dinero fresco del mercado y no tener que hacer frente a dicho compromiso con dólares cash. Es decir, se busca rollear el vencimiento de deuda.

Esta medida era algo esperado por el mercado luego del resultado electoral y dado el perfil de vencimientos de deuda en dólares.

Los analistas de Facimex Valores agregaron que con la política monetaria normalizada, el próximo paso del gobierno era cerrar la refinanciación de los vencimientos en moneda extranjera de enero.

“El proceso de normalización de política monetaria estaba prácticamente concluido, a pesar de que había espacio para seguir bajando encajes. A lo largo de este mes, el próximo gran paso del gobierno era cerrar la refinanciación de los vencimientos de los bonos soberanos en moneda extranjera de enero, completando una secuencia alineada con nuestro escenario base post electoral”, indicaron desde Facimex Valores.

En detalle, el 9 de enero el Tesoro tendrá que afrontar vencimientos por u$s 4300 millones entre Globales y Bonares, de los cuales u$s 2800 millones son amortizaciones de capital y u$s 1500 millones pagos de intereses.

Al desagregar los vencimientos por acreedor, desde Facimex Valores estiman que unos u$s 3800 millones corresponden al sector privado, con unos u$s 2100 millones en poder de inversores offshore y u$s 1700 millones en manos de inversores locales.

Lo que no dejó en claro el comunicado es el monto exacto al que buscará colocar el Gobierno.

Las estimaciones surgen en función de los vencimientos de deuda que vencen en enero.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero esperan que el monto a colocar no sea excesivo.

“Existe mucha especulación en torno al tamaño de la nueva emisión. Creemos que el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del repo podría no resultar tan económica”, consideraron.

La medida sigue a una serie de colocaciones exitosas por parte de empresas y gobiernos provinciales. El cupón relativamente generoso vuelve a este nuevo instrumento más atractivo que los bonos reestructurados durante la gestión Guzmán.

La licitación para el bono en cuestión, que vencerá el 30 de noviembre de 2029, está programada para el próximo miércoles 10 de diciembre.

Análisis sobre la tasa

Una de las cuestiones que llamó la atención es que el Gobierno anunció que la emisión del bono será bajo legislación local.

La justificación del ministro es que se debe emitir en esa legislación ya que, de hacerlo en legislación internacional, la emisión deberá pasar por el Congreso, amenazando el pago dado los tiempos.

Esta cuestión tiene implicancias sobre la tasa de interés.

Hoy la curva soberana en dólares de ley local opera con una tasa del 12,1% en el AL29 y de 12,5% en el AL30.

El bono a noviembre de 2029 operaria con una TIR del 11,5%, es decir, en dos dígitos y por encima del 10%.

De cualquier manera, los analistas esperan que se de una compresión de spreads hacia adelante.

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, remarcó que, aprecios de cierre de ayer, el nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno a 10,5%.

Sin embargo, dado que está orientado a atender los vencimientos de Bonares, Ritondale espera una compresión en los rendimientos de la curva soberana, considerando además que creemos que el equipo económico apunta a colocar este bono a un rendimiento de un dígito.

Además, el ministro Caputo adelantó que habrá un anuncio adicional sobre una operación vinculada a los Globales Ley Internacional, lo que podría reforzar esa tendencia de compresión.

“Con la amplia liquidez en dólares disponible en el mercado local, esperamos que el Tesoro logre renovar los u$s 1200 millones que vencen de los Bonar Ley Local 2029 y 2030 De este modo, el equipo económico podrá presentar la operación como un éxito y como un importante paso inicial para reabrir el financiamiento en dólares mediante mecanismos de mercado”, afirmó Ritonale.

Por otro lado, la emisión de un nuevo bono en dólares bajo ley local sugiere que el Gobierno prepara una estrategia mixta para atender los compromisos de enero, considerando las declaraciones de Caputo sobre la oferta de “hasta u$s 7000 millones” de bancos internacionales.

“Tras confirmar que el Gobierno negocia esta operación, el uso de esos fondos podría ser para una cancelación directa del resto de los vencimientos de bonos en enero de 2026 o, alternativamente, para ofrecer un canje voluntario bajo condiciones de mercado que permita extender el perfil de vencimientos”, explicó Ritondale.

Reservas y riesgo país

Si la Argentina hubiese colocado deuda bajo legislación internacional, el costo financiero para el país seria menor, incluso debajo del 10%.

El Global 2029 rinde 8,5% y el Global 2030 lo hacen al 9,3%.

Sin embargo, para emitir esa clase de bonos deberá pasar por el Congreso.

Para que los bonos de legislación local operen con tasas mas bajas, los analistas miran como variable clave la acumulación de reservas.

Esta operación permitirá no usar dólares de las reservas y renovar los vencimientos con nueva deuda.

Así, si el mercado observa un proceso virtuoso en las reservas, el riesgo país podría caer más y hacer que el costo financiero caiga todavía a niveles aun mas deprimidos.

Los analistas de Grupo SBS, indicaron que, si bien el bono a emitir es ley local, puede abrir la puerta a que, en un plazo no tan largo, pueda volverse a los mercados voluntarios globales bajo ley extranjera.

Pese a este anuncio, desde Grupo SBS siguen viendo como variable clave la acumulación de dólares para que siga bajando el riesgo país.

“Hacia adelante, la clave en materia de bonos soberanos en dólares pasará por si el riesgo país logra baja lo suficiente. Esto será función tanto de la acumulación de reservas como de la normalización macro. Si se logra captar dólares para acumulación provenientes de la cuenta capital y financiera, podría convivir con un déficit moderado de cuenta corriente sin perjudicar al Riesgo País”, dijeron.

Asimismo, agregaron que “cuestiones internacionales, más concretamente las tasas globales de interés y los precios de commodities, serán clave para ver que tanto “viento de cola” puede haber para Argentina”

Por su parte, desde Facimex Valores detallaron que el objetivo principal es que los pagos de enero no impacten en reservas.

“En 2024 y 2025, la falta de acceso al mercado obligó a afrontar vencimientos de Globales y Bonares por u$s 12.500 millones usando reservas y divisas del Tesoro. Por eso, Caputo remarcó que la posibilidad de refinanciar los próximos vencimientos facilitará la acumulación de reservas, ya que las compras de divisas ya no deberán usarse para cubrir los vencimientos y, por ende, el proceso de compras podrá ser más gradual y con-sistente con un esquema de bandas”, dijeron desde Facimex Valores.

En relación a esto, Caputo también reiteró que la acumulación de reservas considerará la profundidad del mercado cambiario para evitar volatilidad en el tipo de cambio y un desanclaje en las expectativas de inflación y se realizará contra un aumento de la demanda de dinero (las compras no serán esterilizadas) para no generar presiones inflacionarias.

También indicó que la acumulación de reservas será canalizada por la cuenta financiera, algo lógico dado el salto de la inversión que esperamos para los próximos años y que es un proceso que se replicó en los principales países de la región vía inversión extranjera directa.