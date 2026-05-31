El dólar oficial terminó mayo con un valor por encima al que cerró abril, aunque todavía muestra en el año una baja acumulada. En la última semana del mes, el tipo de cambio subió $ 5 y quedó en $ 1430 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

De esta forma, la cotización avanzó $ 25 a lo largo del último mes y se mantiene $ 50 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480), en un contexto donde la mirada del mercado está puesta en el escenario esperado hacia 2027.

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, realizó un análisis sobre el frente económico y brindó una recomendación clave para lo que se avecina.

“Argentina está en un momento en donde la gente tiene que aprender a gestionar su negocio de una forma absolutamente distinta”, enfatizó en una entrevista para el podcast Citas.

La nueva recomendación del Gurú del Blue para invertir los ahorros en 2027: “A los dólares los tenés que...”

“Vas a tener un escenario económico en donde no tengas inflación y el tipo de cambio va a ser estable. Entonces después de tantos años de ahorrar en dólares, tenés que abandonar esa forma de ahorro“, destacó Di Stefano.

De esa forma, advirtió que mantener los dólares guardados en una caja de seguridad “no tiene más sentido” en el nuevo tablero económico. Explicó que, si alguien desea permanecer dolarizado, debe buscar instrumentos que paguen una tasa de interés.

Y dejó un importante consejo. “Los dólares los tenés que sacar y los tenés que poner en actividad“, aseguró. En ese sentido, comparó la gestión empresarial con un vehículo: antes los argentinos se acostumbraron a no ponerle nafta al auto, pero en este nuevo ciclo, a la empresa “hay que ponerle cada vez más plata” para poder crecer y ganar eficiencia.

“Si seguís con los dólares guardados y con una actitud defensiva te va a ir mal flaco. ¿Vos querés cambiar y querés estos dólares invertirlos? Hay que tomar riesgos“, insistió.

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¿Cuándo vuelve el dólar a $ 1500? El mercado compartió su pronóstico: qué valor espera para los próximos meses

En principio, los analistas de Focus proyectan un corrimiento constante de la divisa hacia fin de año: según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.

Así, los especialistas concuerdan que el tipo de cambio que mantendrá su sendero de depreciación administrada durante 2026.

Por su parte, en la último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril de 2026, los principales analistas del sector financiero ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el rumbo del tipo de cambio.

Así, el informe, que agrupa las proyecciones de las consultoras y entidades bancarias más influyentes del país, revela una expectativa de mayor calma cambiaria frente a los sondeos previos.

En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1410 por dólar para el promedio de mayo de 2026. Este dato representa una corrección a la baja significativa para la divisa, ya que la ubica $39 por debajo del relevamiento previo.

De cara al cierre del año, el consenso de los analistas encuestados por el BCRA pronostica que el tipo de cambio nominal cotizará a $ 1676 por dólar para diciembre de 2026.