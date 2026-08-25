La pelota del gol de la “Mano de Dios” volvió a cambiar de manos. La Adidas Azteca que se utilizó en el Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986 se vendió por u$s 3,355 millones en una subasta realizada en los Estados Unidos.

El precio fue millonario, pero quedó muy lejos de las expectativas. Heritage Auctions, la casa de remates que ofreció la pieza, esperaba que superara los u$s 10 millones y que pudiera competir con los objetos más caros de la historia del fútbol. Finalmente, consiguió alrededor de un tercio de esa cifra.

La venta se cerró el sábado 22 de agosto. La oferta ganadora fue de u$s 2,75 millones y, con la comisión del 22% que paga el comprador, el desembolso total llegó a u$s 3,355 millones. El comprador no fue identificado.

La pelota tiene, además, un valor extra: según la documentación presentada por Heritage, fue también la que Diego Maradona utilizó cuatro minutos después para marcar el Gol del Siglo.

La pelota de los dos goles

Durante años, la pieza quedó identificada principalmente con la Mano de Dios. Sin embargo, para esta subasta Heritage presentó una carta firmada en 2023 por Ali Bennaceur, el árbitro tunecino que dirigió el partido.

En ese documento, Bennaceur asegura que la pelota se utilizó durante todo el encuentro y que no hubo reemplazos. De esa manera, fue la que estuvo en juego tanto en el primer gol de Maradona, a los 51 minutos, como en el segundo, a los 55.

La versión del árbitro fue acompañada por un trabajo de photo matching. Especialistas compararon marcas, desgaste y características particulares de la pelota con fotografías tomadas durante el partido y concluyeron que era la utilizada en ambas jugadas.

El árbitro Bennaceur se llevó la pelota después del encuentro y la conservó durante más de tres décadas en Túnez. Recién en 2022 decidió llevarla al mercado.

Ese año, la pieza fue ofrecida por Graham Budd Auctions en Londres y alcanzó una oferta de 2 millones de libras, unos u$s 2,37 millones al tipo de cambio de ese momento. Cuatro años después regresó a una subasta con una estimación mucho más ambiciosa.

La camiseta que marcó el precio

La expectativa de Heritage tenía un antecedente directo: otra reliquia del mismo partido.

Se trata de la camiseta azul que Maradona utilizó contra Inglaterra y que luego quedó en poder del futbolista inglés Steve Hodge, con quien intercambió la prenda al terminar el encuentro.

La camiseta fue subastada por Sotheby’s en 2022 y se vendió por u$s 9,3 millones. En ese momento se convirtió en uno de los objetos deportivos más caros jamás vendidos y fijó una referencia inevitable para cualquier pieza vinculada a aquel partido.

Por eso, Heritage calculaba que la pelota podía alcanzar los u$s 10 millones. La estimación no se cumplió, aunque el resultado dejó otra marca: según la casa de subastas, los u$s 3,355 millones son un récord para un objeto de fútbol que no sea una camiseta.

De todos modos, no es la pelota más cara vendida en una subasta. Ese récord pertenece a la que utilizó el japonés Shohei Ohtani para conectar su jonrón número 50 de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, que fue vendida por u$s 4,392 millones.