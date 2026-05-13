En los últimos días, el magnate tecnológico Peter Thiel mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, un hecho que muchos ven como la señala de posibles futuras inversiones de magnitud en el país. En ese contexto, surge el interés por Palantir, que es la principal compañía de Peter Thiel en la actualidad y que se destaca por su crecimiento en la era de la inteligencia artificial (IA). Palantir es una empresa de software que vende plataformas para integrar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos, y su negocio real es vender esa infraestructura analítica a gobiernos y grandes empresas para tomar decisiones operativas y de inteligencia. Palantir fue fundada en 2003 por Peter Thiel, Alex Karp y otros ingenieros y emprendedores vinculados con PayPal y con sectores de servicios de inteligencia estadounidense, impulsada por financiación inicial de inversores de la costa oeste y vínculos tempranos con agencias de seguridad. Nació como una compañía que aplicó técnicas de “Big Data” y fusión de fuentes para resolver problemas de inteligencia –por ejemplo, proyectos que ayudaron a localizar a objetivos en operaciones antiterroristas– y luego fue escalando hacia contratos gubernamentales más amplios. Palantir desarrolla dos plataformas principales (entre otras soluciones): Gotham, orientada a agencias de seguridad y defensa, y Foundry, pensada para clientes comerciales y grandes corporaciones. Estas plataformas no son aplicaciones cerradas sino infraestructuras que reúnen datos heterogéneos –bases administrativas, sensores, comunicaciones, registros financieros– y los presentan en modelos, mapas y flujos de trabajo para que analistas y decisores actúen más rápido. En la práctica, la compañía del magnate Peter Thiel vende integración, modelos de análisis y consultoría para “operativizar” datos: transformar información cruda en decisiones (por ejemplo, operaciones policiales, logística, gestión de la cadena de suministro o respuesta a crisis). Los clientes más visibles de Palantir son agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad, defensa e inteligencia de Estados Unidos y de otros países, pero también grandes empresas privadas que manejan datos complejos. En Estados Unidos ha tenido contratos con el Pentágono, la CIA y agencias como ICE para distintos sistemas operativos y análisis, y con el tiempo fue ampliando su base comercial internacional. Esa cartera de clientes explica por qué su tecnología se asocia tanto a la seguridad nacional como a decisiones logísticas empresariales. Palantir acumuló controversias que combinan preocupaciones de privacidad, derechos civiles y riesgo geopolítico. Sobre todo en Estados Unidos, organizaciones y periodistas han cuestionado su papel en proyectos que facilitan vigilancia masiva, operaciones de inmigración o apoyo en conflictos, y su relación estrecha con agencias de seguridad genera debate sobre la supervisión y la transparencia. Más recientemente, la empresa publicó un documento (descrito por algunos medios como un “manifiesto”) con tesis sobre la tecnología, la defensa y la gobernanza que avivó las críticas al tono ideológico de sus líderes y la percepción de que promueven un uso expansivo del poder tecnológico por parte del Estado. Palantir factura mediante contratos de licencia, implementación y servicios de consultoría de alto margen; muchos acuerdos son plurianuales y con montos significativos porque implican integración a sistemas centrales del cliente. Además de licencias de software, vende proyectos llave en mano que incluyen personal, entrenamiento y customización, lo que convierte a Palantir en un proveedor cercano –no solo vendedor de cajas– de capacidades críticas. Ese modelo le da recurrencia de ingresos y dependencia por parte de clientes que está integrado a sus plataformas en procesos clave. Cuando Palantir salió a cotizar en bolsa, en septiembre de 2020, se transformó en un caso emblemático de una empresa de “infraestructura de datos” con fuerte componente de política y defensa. Su acción atrajo a inversores y a fondos que vieron potencial en la demanda pública-privada de análisis de datos. La acción ha mostrado picos de entusiasmo seguidos de alta volatilidad, porque el valor percibido depende de la renovación y ampliación de contratos gubernamentales y de la capacidad de convertir ventas gubernamentales en ingresos comerciales sostenibles. Esa dinámica genera momentos de fuerte apreciación en bolsa y episodios de corrección cuando las expectativas sobre contratos o expansión no se cumplen. Peter Thiel no es solo un inversor: es cofundador de Palantir y una figura influyente cuya presencia abre puertas políticas y simboliza la conjunción entre capital financiero, Silicon Valley y poder estatal. Sus encuentros con Javier Milei y Luis Caputo puede leerse como una exploración de posibilidades de negocio, que actualmente se vinculan al nuevo Súper RIGI, y como un gesto político: Thiel es visto como un admirador de la figura del presidente libertario argentino. No obstante, en un país que busca atraer inversión, su visita pone en primera plana interrogantes sobre qué cuotas de control, soberanía de datos y marcos regulatorios serían necesarios si se llegaran a explorar acuerdos con empresas de inteligencia de datos. Si el gobierno argentino considerara incorporar tecnología de Palantir, las discusiones inevitables serían: condiciones de acceso y custodia de datos; alcance de las herramientas (vigilancia vs. gestión operativa); supervisión y rendición de cuentas; y los términos económicos del contrato. También hay preguntas estratégicas, como qué garantías exige un país soberano para no depender de proveedores externos en funciones sensible y cómo equilibrar eficiencia operativa con las regulaciones sobre protecciones de derechos civiles.