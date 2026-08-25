La mesa política que encabeza la secretaria general, Karina Milei, se volvió a reunir este martes en la Casa Rosada para ordenar la agenda de reformas que se viene en el Congreso, en una semana clave para dar el primer paso legislativo en este segundo semestre .

De invitada especial fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien le siguió a la silla rotativa de ministros que inauguró el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, semanas atrás. Su presencia se da en el medio de un contexto de alto voltaje con la Justicia por el incumplimiento del fallo que ordena a aplicar la ley de Financiamiento Universitario.

El cónclave sirvió de antesala para preparar la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados , en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación a la ley de Inocencia Fiscal, dos de las prioridades del presidente Javier Milei y el equipo económico.

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Además, se tratará el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y otros proyectos para declarar capitales a lo largo del país, a pedido de los aliados. El extenso temario, por caso, asoma con una sesión extensa que dará comienzo a las 12.00 hs.

De dar este paso, el Senado que lidera la jefe de bloque, Patricia Bullrich, sumará otros dos proyectos en el cuello de botella que se generó la recopilación de reformas trabadas. Por eso, la intención del oficialismo es que este jueves haya sesión para tratar la Ley Hojarasca, aprobar los pliegos judiciales con dictamen y dar ingreso a los nuevos.

Como próximo paso, también se ven con optimismo de firmar el dictamen de la modificación a la ley de Salud Mental, algo que el ministro Mario Lugones está trabajando activamente desde el lunes en conjunto con los titulares de las carteras provinciales. También, se ven optimistas de conseguir consensos para el Súper RIGI en el corto plazo.

En el medio, el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la negociación por zonas cálidas para avanzar con la limitación a los subsidios de gas en Zonas Frías, otro de los proyectos pendientes en el Senado. No obstante, los desacuerdos con Mendoza, provincia que se vería afectada por el recorte y donde el gobernador Alfredo Cornejo es socio electoral, todavía no permiten destrabar el dictamen.

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En el medio, en la Cámara alta ya empezaron a preparar el terreno para el debate de la reforma electoral, de cara al mes de septiembre. La idea, según pudo saber El Cronista, es conseguir suspender las PASO 2027 a como dé lugar y conseguir una alternativa para que, como consecuencia, no se elimine el debate presidencial. Por ahora el tema no reflotó en la agenda de comisión.

El presidente Javier Milei también mantendrá una agenda política por su cuenta esta misma tarde, donde se reunirá con todos los diputados y senadores del oficialismo en la Casa Rosada a las 17.30 para preparar la agenda que se viene. El Cronista pudo saber que, además de la agenda reformista, se espera que baje línea sobre el programa económico y el debate por la morosidad como hizo con el Gabinete el lunes, algo que en el Congreso asoma en convertirse en tema político por impulso de la oposición.