Bank of America (BofA) mantuvo su recomendación de compra sobre Transportadora de Gas del Sur (TGS) después del balance del segundo trimestre. El banco destacó su posición financiera, las oportunidades abiertas por Vaca Muerta y un proyecto exportador de u$s 3.000 millones.

El gigante bancario reiteró su recomendación de compra sobre TGS y mantuvo un precio objetivo de u$s 54 para su ADR, frente a los u$s 31,10 considerados en el informe. La valuación implica un potencial de suba superior al 70%.

Para la acción local, el banco fijó un objetivo de $20.500. La entidad sostuvo su estimación pese a haber reducido sus proyecciones de ganancias y EBITDA para 2026 después de incorporar los últimos resultados.

La apuesta no responde solamente al balance trimestral. La tesis del BofA se apoya en la posición estratégica de TGS dentro de Vaca Muerta, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y, especialmente, en un proyecto de líquidos de gas natural que demandará aproximadamente u$s 3000 millones y podría transformar el perfil de ingresos de la compañía hacia el final de la década.

Un balance sólido, pero sin grandes sorpresas

TGS presentó resultados “buenos y en línea”, según la definición de Bank of America. El EBITDA ajustado, el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, alcanzó los u$s 188 millones, exactamente en línea con la previsión del banco y 8% por encima del consenso de Bloomberg, que esperaba u$s 173 millones.

En la comparación interanual, el EBITDA ajustado creció 28%. Los ingresos llegaron a u$s 361 millones, 11% por encima de la estimación de Bank of America y 15% superiores a los del segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, la ganancia neta dejó un sabor más agridulce: fue de u$s 90 millones, 29% inferior a los u$s 127 millones previstos por el banco. La diferencia respondió principalmente a un efecto cambiario negativo de u$s 31 millones.

En pesos constantes, TGS informó ingresos por $535.500 millones, una ganancia operativa de $216.300 millones y un resultado integral de $133.100 millones. Esas cifras representaron aumentos interanuales del 15%, 32% y 148%, respectivamente.

El negocio que impulsó los resultados

El principal motor del trimestre fue la producción y comercialización de líquidos. El segmento registró un EBITDA de u$s 55 millones, prácticamente en línea con lo esperado por Bank of America y 143% superior al del mismo período del año anterior.

TGS vendió 330.154 toneladas, un crecimiento interanual del 56% y un volumen 15% mayor al calculado por el banco. Las ventas destinadas al mercado externo se dispararon 126%, mientras que las colocaciones locales aumentaron 30%.

La recuperación estuvo vinculada, en parte, con la normalización del complejo de Cerri, que durante 2025 había sufrido interrupciones por condiciones climáticas extremas. El mayor volumen también estuvo acompañado por mejores márgenes de exportación: el diferencial comercial en el mercado externo pasó de u$s 256 a u$s 366 por tonelada.

Sin embargo, el mercado interno mostró una dinámica diferente. Allí, el margen cayó desde u$s 268 hasta u$s 227 por tonelada, lo que moderó parte del efecto positivo generado por el crecimiento de los volúmenes.

GRIT Capital advirtió además que los precios internacionales del butano, propano y gasolina, que favorecieron el negocio durante buena parte del segundo trimestre, comenzaron a retroceder hacia finales de julio. Esto implica que una parte del viento de cola generado por los precios podría perder intensidad en los próximos balances.

La comparación que exagera la recuperación

GRIT además agregó un matiz importante sobre los porcentajes interanuales. El segundo trimestre de 2025 constituye una base de comparación particularmente baja porque las inundaciones habían paralizado el complejo de Cerri hasta mediados de abril.

Al comparar el último balance con el segundo trimestre de 2024, la fotografía pierde parte de su espectacularidad. La producción de líquidos aumentó 8% y el volumen despachado creció 32%, pero la ganancia operativa total se ubicó 8% por debajo en términos reales y el resultado integral quedó 17% detrás.

La recuperación operativa es concreta: TGS produce y vende mayores volúmenes que hace dos años. Sin embargo, la compañía todavía no consiguió superar en moneda constante los resultados consolidados de 2024.

La debilidad estuvo en el transporte de gas

El segmento regulado fue el punto más flojo de los resultados. El EBITDA del transporte de gas alcanzó los u$s 89 millones, 15% por debajo de los u$s 105 millones estimados por Bank of America.

Según GRIT, los ingresos del segmento cayeron 4% interanual, aunque su resultado operativo creció 14%, hasta $95.500 millones. Las mejoras tarifarias por aproximadamente $50.200 millones fueron prácticamente neutralizadas por un efecto inflacionario negativo de $48.600 millones.

A eso se sumó la reconfiguración del sistema de transporte implementada en mayo. El aumento de los flujos provenientes de Vaca Muerta, en reemplazo del gas de Bolivia y del sur argentino, redujo contratos y servicios interrumpibles prestados por TGS. El impacto sobre los ingresos fue estimado en unos $9.600 millones.

GRIT considera que esa debilidad tiene un componente estructural y no responde exclusivamente a un mal trimestre. Para la compañía, el desafío será compensarla mediante nuevos contratos, expansiones y futuros ajustes tarifarios.

La caja que mira Wall Street

Uno de los principales argumentos detrás de la tesis favorable es la posición financiera de TGS. La compañía terminó junio con una caja financiera neta de $497.600 millones, frente a los $120.100 millones registrados al cierre de 2025.

La empresa tenía una deuda financiera bruta de $1,71 billones, pero contaba con caja e inversiones por aproximadamente $2,21 billones. Además, sólo el 10% de sus compromisos financieros era corriente.

El flujo de caja operativo alcanzó los $392.500 millones y el flujo de caja libre llegó a $227.500 millones, más de cinco veces por encima de los $43.500 millones del mismo trimestre del año anterior.

Parte de esa mejora provino de aproximadamente $140.000 millones recibidos por adelantado bajo contratos a 15 años. TGS espera cobrar otros u$s 300 millones: cerca de u$s 200 millones durante 2026 y otros u$s 100 millones hasta el primer trimestre de 2027.

Para GRIT, esa posición permite que la empresa ingrese en su mayor ciclo de inversión con un balance especialmente sólido. No obstante, también advierte que una porción del flujo extraordinario deriva de anticipos de clientes y no debe interpretarse enteramente como generación recurrente.

El proyecto de u$s 3.000 millones que cambia la valuación

El principal catalizador de largo plazo es el proyecto integral de líquidos de gas natural. La iniciativa contempla una inversión estimada de u$s 3.000 millones y podría generar exportaciones por aproximadamente u$s 1.200 millones anuales.

El plan incluye un gasoducto de segregación de 100 kilómetros, la ampliación de la planta de Tratayén, un poliducto hacia Bahía Blanca, instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento y una terminal marítima.

La construcción demandaría alrededor de 45 meses y la entrada en operación está prevista para marzo de 2030. Según el informe de GRIT, más del 90% de la capacidad proyectada ya se encuentra contratada.

El cronograma implica desembolsos cercanos a u$s 500 millones durante 2026, u$s 800 millones en 2027, u$s 1.000 millones en 2028 y u$s 600 millones en 2029.

Para Bank of America, el proyecto permitiría que los ingresos vinculados al dólar pasen de representar cerca del 50% actualmente al 70% hacia 2030. Esa transformación reduciría la dependencia del negocio regulado en pesos y aumentaría la exposición de TGS a las exportaciones y los precios internacionales.

Por qué Bank of America espera una suba superior al 70%

El banco sostuvo su precio objetivo de u$s 54 pese a reducir su estimación de EBITDA para 2026 desde u$s 727 millones hasta u$s 699 millones. También recortó la ganancia esperada por ADR desde u$s 3,08 hasta u$s 2,76.

La decisión muestra que su recomendación no está basada únicamente en los resultados inmediatos. El banco identifica cuatro catalizadores principales:

la ampliación contratada del Gasoducto Perito Moreno,

la entrada en operación del proyecto de líquidos hacia el final de la década,

nuevas oportunidades de infraestructura asociadas al crecimiento de Vaca Muerta

y una mayor participación de ingresos vinculados al dólar.

Las otras acciones argentinas de utilities que recomienda Bank of America

TGS no es la única empresa argentina del sector energético que cuenta con una recomendación favorable de Bank of America. Dentro de su cobertura latinoamericana de utilities, compañías vinculadas con servicios esenciales como el transporte y la distribución de gas y electricidad, además de la generación de energía, el banco asigna la calificación “Buy” a cuatro firmas locales.

Además de Transportadora de Gas del Sur, la lista incluye a Pampa Energía, Central Puerto y Edenor.

Pampa Energía opera en generación eléctrica, producción de hidrocarburos e infraestructura energética. Central Puerto es una de las principales compañías privadas de generación de electricidad del país, mientras que Edenor se dedica a la distribución de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense.