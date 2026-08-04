SpaceX cayó 50% desde sus máximos tras salir a la Bolsa: qué esperan los inversores de su primer balance
La compañía presentará hoy sus primeros resultados. El mercado proyecta un salto en los ingresos, pero el foco estará en las pérdidas, el gasto de capital, las perspectivas del negocio y el desbloqueo de 912 millones de acciones.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 4 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.