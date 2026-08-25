Se aproxima el diluvio del siglo este martes 25 y miércoles 26.

Luego de varios días de mayor estabilidad en la cordillera argentina, un nuevo sistema meteorológico traerá condiciones adversas a distintos puntos de Patagonia y Cuyo durante este martes 25 y miércoles 26 de agosto.

El avance de sucesivas perturbaciones desde el océano Pacífico provocará un escenario marcado por nevadas intensas, lluvias, fuertes vientos y viento Zonda en diferentes sectores del oeste argentino.

Las condiciones más complicadas se concentrarán principalmente sobre Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Juan, aunque el viento Zonda también alcanzará sectores de La Rioja y Catamarca.

Un nuevo temporal vuelve a complicar a la cordillera

El ingreso de nuevos sistemas desde el Pacífico volverá a generar precipitaciones en la cordillera de los Andes. Las zonas de mayor altura serán las más afectadas por las nevadas, mientras que en sectores más bajos predominarán las lluvias.

La situación ya comenzó a generar complicaciones en algunos pasos fronterizos. El Paso Internacional Cristo Redentor volvió a suspender la circulación debido a las condiciones meteorológicas adversas y a las intensas nevadas previstas en alta montaña.

El Paso de Jama, por su parte, permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la importante acumulación de nieve y las bajas temperaturas.

Alerta por fuertes nevadas y lluvias este martes 25

Durante el martes 25, los fenómenos más importantes se concentrarán sobre la cordillera central.

En Mendoza rige un alerta por nevadas fuertes, especialmente hacia la noche y durante las primeras horas del miércoles. En las zonas más afectadas, los acumulados de nieve podrían ubicarse entre 60 y 150 centímetros.

En Neuquén, se esperan lluvias fuertes en sectores cordilleranos, mientras que el alerta amarillo también alcanza áreas centrales de la provincia.

Las precipitaciones también se extenderán hacia la cordillera de Río Negro y Chubut, donde se esperan lluvias y nevadas en las zonas de mayor altura.

En San Juan, además, permanece vigente un alerta amarillo por nevadas en sectores cordilleranos.

Alerta por vientos. ChatGPT.

Ráfagas de hasta 110 km/h en Mendoza y Neuquén

El viento será otro de los grandes protagonistas del temporal.

Durante el martes, se esperan vientos intensos en el oeste de Neuquén y en sectores del oeste y sur de Mendoza. Las velocidades podrían ubicarse entre 40 y 70 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarían entre 90 y 110 km/h.

Las condiciones podrían generar dificultades para circular, especialmente en rutas de montaña, pasos fronterizos y zonas expuestas.

Miércoles 26: llega el viento Zonda

El panorama continuará complicado durante el miércoles 26, cuando el viento fuerte se extienda hacia diferentes sectores del norte de la Patagonia, Cuyo y el noroeste argentino.

Además, comenzará a tomar protagonismo el viento Zonda, especialmente en Mendoza y San Juan. El fenómeno también podría alcanzar sectores precordilleranos de La Rioja y Catamarca.

Se trata de un viento cálido y seco que desciende desde la cordillera y puede provocar un rápido aumento de las temperaturas. En los sectores alcanzados, las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El Zonda también podría sentirse en las capitales de Mendoza y San Juan durante la tarde del miércoles.

¿Cuánta nieve y lluvia puede acumularse? Foto: Foco Uy

¿Cuánta nieve y lluvia puede acumularse?

Las precipitaciones podrían dejar valores importantes en las próximas horas.

En los sectores cordilleranos más afectados, se estiman acumulados de nieve de entre 60 y 150 centímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

En las zonas donde predomine la lluvia, los acumulados podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros, con registros localmente mayores.

Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en rutas cordilleranas y caminos de alta montaña.

El temporal también llegará a la región central

El sistema que avance sobre la cordillera durante el martes podría reorganizarse al cruzar hacia el este y favorecer la formación de un frente frío.

Como consecuencia, entre el miércoles y jueves podrían registrarse lluvias y algunas tormentas aisladas sobre sectores de la región central del país.

Las áreas con mayor posibilidad de precipitaciones serían Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, donde los acumulados podrían rondar entre 10 y 20 milímetros.

Mientras tanto, el norte argentino tendrá un escenario completamente diferente: predominarán las condiciones estables y el viento del norte favorecerá un marcado ascenso de las temperaturas. Hacia el miércoles podrían superarse los 30 °C, mientras que entre jueves y viernes algunas zonas de Chaco y Formosa podrían alcanzar valores superiores a los 35 °C.