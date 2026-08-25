Pagar con tarjeta de crédito y recibir de vuelta una parte del dinero dejó de ser una rareza de bancos y programas de fidelización. En Argentina, distintas billeteras virtuales y fintech ofrecen cashback, un sistema mediante el cual el usuario recupera un porcentaje del importe de una compra.

La lógica es sencilla: en lugar de obtener puntos o descuentos para utilizar más adelante, una parte del gasto vuelve a la cuenta, aunque las condiciones varían mucho según el proveedor. Los reintegros puede acreditarse en pesos, dólares digitales o criptomonedas, y casi siempre existen topes, requisitos o comercios alcanzados.

Las tarjetas que tienen cashback

Entre las alternativas que tienen un esquema de cashback asociado al uso de la tarjeta se encuentran Lemon, Binance y Nexo, aunque cada una funciona de manera diferente.

Lemon devuelve actualmente hasta el 31 de agosto el 0,5% en Bitcoin sobre las compras realizadas en pesos con su tarjeta Visa Lemon Card. Desde el 1° de septiembre, ese porcentaje bajará al 0,25%. Si el pago se realiza con criptomonedas, el cashback llega al 2%, aunque en ese caso existe una comisión del 0,5% por pagar con cripto. El tope mensual de devolución es de $ 40.000 y las compras en moneda extranjera no generan cashback.

La particularidad de Lemon es que el usuario no recibe pesos sino Bitcoin, que queda acreditado automáticamente en su cuenta. Por ejemplo, con el esquema vigente hasta fin de agosto, una compra de $ 100.000 en pesos genera $ 500 equivalentes en BTC.

La tarjeta de Lemon que permite pagar con cripto o pesos y ofrece cashback.

Binance, por su parte, volvió a ofrecer su tarjeta en Argentina durante 2026. La nueva versión es 100% digital, no tiene costo de emisión y puede agregarse a billeteras como Apple Pay o Google Pay. La tarjeta permite gastar directamente los activos disponibles en Binance y ofrece un cashback que puede llegar al 3%, dependiendo del nivel de gasto y las condiciones aplicables al usuario.

Es importante no confundir esta tarjeta con la antigua Binance Card que funcionó en Argentina hasta 2023: aquella tenía otro esquema de recompensas y fue discontinuada. La nueva tarjeta utiliza Mastercard y tiene condiciones diferentes.

La tercera alternativa relevante es Nexo, que desembarcó en Argentina en julio de 2026 con una tarjeta que puede utilizarse en dos modalidades: débito, gastando los activos digitales disponibles, o crédito, utilizando las criptomonedas como garantía para obtener liquidez. En ambos casos genera cashback en cripto.

Durante la promoción vigente, hasta el 8 de octubre, Nexo duplica el cashback: llega hasta 4% en modo crédito y 2% en modo débito. El esquema estándar es de hasta 2% y 1%, respectivamente, según el nivel de fidelización y la moneda elegida para recibir la recompensa. Además, los nuevos usuarios tienen un reintegro del 10% en la primera compra, con un máximo de u$s 5, y pueden obtener u$s 50 adicionales por mes durante los primeros tres meses si alcanzan determinados niveles de consumo.

La tarjeta de Binance tiene el soporte de Mastercard.

Qué pasa con otras billeteras

El concepto de cashback también aparece en Ualá, Naranja X, Prex, Mercado Pago y MODO, aunque en estos casos hay que hacer una distinción importante: generalmente no se trata de una devolución automática sobre cualquier compra, sino de promociones puntuales con determinados comercios, medios de pago, fechas o usuarios.

Ualá, por ejemplo, publica campañas de reintegros que pueden alcanzar porcentajes elevados en determinados consumos, como transporte o combustibles.

Naranja X también ofrece reintegros vinculados a comercios y productos específicos. Durante agosto de 2026, por ejemplo, tiene promociones de hasta 50% de reintegro en determinados pagos de transporte y beneficios específicos en comercios.

Prex mantiene un esquema similar: su sección de promociones incluye reintegros y descuentos en comercios determinados, algunos exclusivos para usuarios seleccionados y otros abiertos a todos los clientes.

En Mercado Pago, el cashback también aparece principalmente como beneficio promocional y segmentado. Existen campañas en las que determinados usuarios reciben un reintegro luego de alcanzar un nivel de consumo con la tarjeta prepaga, por ejemplo.

MODO, conocida como “la billetera” de los bancos, ofrece promociones puntuales en las que aplica importantes reintegros (del 20% en algunos casos) sobre las compras.

El cashback permite obtener reintegros sobre las compras realizadas. Gemini

Por qué cashback no es lo mismo que descuento

La diferencia es importante. Si un comercio ofrece 20% de descuento, el cliente directamente paga menos. En cambio, con un cashback del 20%, primero realiza la compra por el importe completo y después recibe una parte del dinero de regreso.

Tampoco es igual a un programa de puntos. Los puntos pueden tener reglas de vencimiento, categorías de canje o una cotización propia. El cashback, en cambio, representa una devolución asociada directamente al gasto.

Pero que diga “cashback” no significa necesariamente que sea gratis o conveniente. Hay que mirar qué porcentaje se devuelve, en qué moneda, cuál es el tope mensual, cuánto demora la acreditación y qué comisión tiene la tarjeta.

En las tarjetas cripto aparece además una variable adicional: el valor de la recompensa puede cambiar. Recibir Bitcoin u otra criptomoneda no equivale a recibir pesos en efectivo, porque el activo puede subir o bajar de precio después de acreditado.

Cómo aprovechar el cashback sin gastar de más

La primera regla es sencilla: no conviene comprar algo solamente para obtener cashback. Si una tarjeta devuelve 2%, pero obliga a realizar un gasto innecesario, la devolución deja de ser un ahorro.

Para aprovechar el sistema, lo más eficiente es elegir una tarjeta o billetera para gastos que ya forman parte del presupuesto mensual. Después hay que comparar el porcentaje efectivo de devolución y el tope. Un cashback del 2% puede parecer mejor que uno del 0,5%, pero si el primero tiene un límite muy bajo o exige mantener determinados activos, la diferencia real puede ser menor.

También conviene revisar si el beneficio se acumula automáticamente o si hay que activar una promoción previamente. En las billeteras que trabajan con campañas, este punto es especialmente importante: no todas las compras generan reintegro y las condiciones pueden cambiar de un mes a otro.